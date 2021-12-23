Без сюрпризов: Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
Менее балла им уступают ещё одни претенденты на поездку на Олимпиаду в Пекин Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов во время выступления. Фото © ТАСС / Ковалев Петр
Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в короткой программе в соревновании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Зал встретил их прокат овациями, а судьи наградили 83,74 балла. На втором месте с отставанием менее чем в один балл расположились ещё одни претенденты на поездку в Пекин — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Тройку лидеров замкнули опытнейшие Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Ранее Лайф сообщал, что 18-летний Евгений Семененко лидирует после короткой программы в соревновании мужчин-одиночников, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов находятся на первом месте после ритм-танца.
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