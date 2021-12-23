Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в короткой программе в соревновании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Зал встретил их прокат овациями, а судьи наградили 83,74 балла. На втором месте с отставанием менее чем в один балл расположились ещё одни претенденты на поездку в Пекин — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Тройку лидеров замкнули опытнейшие Евгения Тарасова и Владимир Морозов.