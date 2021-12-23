Захарова: Россия рассчитывает на соблюдение Киевом обязательств по перемирию в Донбассе
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все стороны заявили о намерении вернуться к режиму тишины и соблюдать договорённости о мерах по прекращению огня от 22 июля 2020 года.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сложившуюся на востоке Украины ситуацию, заявила, что Москва рассчитывает на соблюдение Киевом своих обязательств по перемирию в Донбассе.
"Несмотря на то что в совместном заявлении министр обороны и главнокомандующий Вооружёнными силами Украины уклонились от прямого публичного запрета на открытие ответного огня без разрешения руководства Вооружённых сил Украины, тем не менее рассчитываем на соблюдение Киевом всех обязательств по обеспечению перемирия на востоке Украины", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале российского внешнеполитического ведомства.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе заседания Трёхсторонней контактной группы все стороны заявили о намерении вернуться к режиму тишины и соблюдать договорённости о мерах по прекращению огня от 22 июля 2020 года. Он также отметил, что ближайшие рождественские и январские праздники должны быть мирными, и пожелал, чтобы в Донбассе наконец восторжествовала тишина.
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