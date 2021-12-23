Захарова: Россия рассчитывает на соблюдение Киевом обязательств по перемирию в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сложившуюся на востоке Украины ситуацию, заявила, что Москва рассчитывает на соблюдение Киевом своих обязательств по перемирию в Донбассе.

"Несмотря на то что в совместном заявлении министр обороны и главнокомандующий Вооружёнными силами Украины уклонились от прямого публичного запрета на открытие ответного огня без разрешения руководства Вооружённых сил Украины, тем не менее рассчитываем на соблюдение Киевом всех обязательств по обеспечению перемирия на востоке Украины", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале российского внешнеполитического ведомства.