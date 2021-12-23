Псаки не подтвердила, что переговоры РФ и США по вопросам безопасности пройдут в Женеве
Представитель Белого дома также отметила, что Вашингтон считает дипломатию лучшим путём решения дилемм в отношениях с Москвой.
Белый дом. Фото © Facebook / The White House
Точные сроки и место проведения переговоров США и России по гарантиям безопасности пока не известны, как и то, что встреча может состояться в Женеве. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.
"На данный момент нет окончательного соглашения относительно места и времени", — сообщила она, добавив, что переговоры планируется провести в начале января.
Как она напомнила, диалог пройдёт по линии дипломатических ведомств. И такой подход США считают лучшим в решении вопросов в отношениях с РФ: "Мы также считаем, что это наилучший путь продвижения вперёд", — подчеркнула Псаки.
Ранее Псаки заявила, что США ожидают продолжения дипломатического сотрудничества с Россией. Американские власти не настроены агрессивно по отношению к Москве, добавила представитель Белого дома.
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