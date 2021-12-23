Малькевич объяснил необходимость закона о "приземлении"
Документ, обязывающий зарубежных IT-гигантов открывать филиалы в России, вступит в силу уже 1 января 2022 года.
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Зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина по регуляции Интернета и перспективах работы западных IT-гигантов в стране, прозвучавшее на ежегодной пресс-конференции.
Так, по мнению эксперта, речь вовсе не идёт о каких-то тотальных блокировках и запретах. Если зарубежные IT-компании будут соблюдать закон, всё обойдётся без каких-либо проблем.
"Основной посыл, что с 1 января закон этот (закон о "приземлении" зарубежных IT-компаний в России. — Прим. Лайфа) заработать должен у нас. Никто не собирается как-то искусственно обижать, давить представителей бигтеха. Они должны просто выполнить закон и уважительно относиться к российским пользователям и могут спокойно зарабатывать здесь деньги, никаких проблем у них не будет. Но относиться к нам как к папуасам — извините, такое невозможно", — сказал Малькевич в беседе с Лайфом.
В свою очередь, IT-эксперт Илья Костунов поддержал мнение общественника и подчеркнул, что зарубежные компании интересует только прибыль, а не пользователи соцсетей. Поэтому, по мнению нашего собеседника, на защиту прав граждан должно вставать государство.
"Интернет был, компании зарабатывали деньги, а регулирования никакого не было. Поэтому мы получили Даркнет, большое количество античеловеческого контента — порнография и так далее. Государство должно обеспечивать безопасность", — убеждён Костунов.
Напомним, закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в РФ, Владимир Путин подписал 1 июля. В перечень исполнителей закона "о приземлении" вошли Apple, Google, Meta и другие компании. Полный список опубликован на сайте Роскомнадзора.
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