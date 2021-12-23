Бутина заявила, что санкциями США сделали хуже не России, а себе

Член Комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина в беседе с Лайфом высказалась в поддержку слов президента о том, что все санкции и ограничения, вводимые Западом, служат лишь одной цели — сдерживанию нашей страны.

"Вашингтон регулярно на протяжении последних лет, начиная с Мюнхенской речи в 2008 году, когда Владимир Владимирович заявил первый раз (этим же расставил все точки над "i") о приверженности российской власти к суверенитету и нашим национальным интересам, а также отметил готовность к сотрудничеству, но на условиях соблюдения взаимных интересов, коллективный Запад планомерно (ещё до Крыма) начал давление на Россию", — заявила депутат.

По её мнению, безусловно, американскому капиталу и аффилированным с ним политикам очень выгодно видеть Россию слабой. Понятно же, что сильная страна — это прежде всего конкурент, подчеркнула парламентарий. При этом Бутина обратила внимание на заявление офиса торгового представителя США Кэтрин Тай, связанное с недовольством российским импортозамещением из-за успехов страны на рынке благодаря грамотным действиям руководства. Никто среди иностранных "коллег" не ожидал, что ограничительные меры пойдут нам не во вред, а на благо развития промышленности и сельского хозяйства, подчеркнула член думского комитета.

"Те санкции, которые планомерно вводили США, были ориентированы на то, чтобы Россию ослабить. И что же? Хотели сделать хуже, а получилось наоборот. Поэтому в очередной раз наш президент на пресс-конференции отметил, что мы активно работаем над парадигмой импортозамещения и успешно с ней справляемся", — добавила Бутина.

По её мнению, совершенно логично и естественно, что Россия, в частности, предложениями к НАТО закрепляет собственные интересы и границы — в этом нет ничего странного и необычного.

Депутат также добавила, что американская ведущая концепция внешней политики — политический реализм — как раз об этом и говорит: усиление одной страны гарантирует ослабление другой. Любое государство есть субъект, который придерживается своего суверенитета и территориальной целостности, а это базис существования страны, заключила Бутина.