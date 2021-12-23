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Столтенберг в ответ на упрёки Путина заявил, что НАТО "никогда не обещала не расширяться"

В ходе пресс-конференции российский лидер жёстко напомнил об обещаниях, которые альянс так и не сдержал.

23 декабря, 17:17
<p><em style="font-style: italic;">Йенс Столтенберг</em>. Фото © ТАСС / ЕРА / BERTRAND GUAY / POOL</p>

Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / ЕРА / BERTRAND GUAY / POOL

Североатлантический альянс "никогда не обещал не расширяться" и об этом свидетельствует ряд международных договоров организации. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слова президента РФ Владимира Путина, который в ходе пресс-конференции указал, что альянс "нагло обманул" Россию, когда обещал не расширяться, в частности, на Восток.

"НАТО никогда не давала обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов, — Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, Учредительный акт Россия – НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать свой путь", — отметил Столтенберг в интервью агентству DPA.

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Кроме того, генсек НАТО отметил, что расширение альянса — это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым якобы сама же когда-то и подписалась Россия.

Ранее Лайф сообщал, что в НАТО подтвердили право Украины и Грузии на членство в альянсе. Там также отметили, что твёрдо поддерживают право Незалежной самостоятельно определять своё будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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