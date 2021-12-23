Столтенберг в ответ на упрёки Путина заявил, что НАТО "никогда не обещала не расширяться"

Североатлантический альянс "никогда не обещал не расширяться" и об этом свидетельствует ряд международных договоров организации. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слова президента РФ Владимира Путина, который в ходе пресс-конференции указал, что альянс "нагло обманул" Россию, когда обещал не расширяться, в частности, на Восток.

"НАТО никогда не давала обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов, — Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, Учредительный акт Россия – НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать свой путь", — отметил Столтенберг в интервью агентству DPA.

Кроме того, генсек НАТО отметил, что расширение альянса — это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым якобы сама же когда-то и подписалась Россия.