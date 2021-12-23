Глава МИД Британии приветствовала желание России начать переговоры по Украине

Лондон приветствует сигналы Москвы о желании начать переговоры для снижения напряжённости ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделала глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс, её цитирует пресс-служба британского посольства в РФ.

"Диалог — это единственный способ для России разрешить эту ситуацию. Я приветствую заявления России о готовности к проведению переговоров в январе. Российскому правительству нужно снизить напряжённость и серьёзно заняться обсуждением ситуации", — указала глава британского внешнеполитического ведомства.

Дипломат при этом пояснила, что считает "агрессивной и подстрекательской" риторику Кремля в отношении Киева и Североатлантического альянса. Трасс отметила, что НАТО — оборонный блок, а Незалежная "продолжает проявлять достойную похвалы сдержанность перед лицом российских провокаций и агрессии".