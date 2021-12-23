Глава МИД Британии приветствовала желание России начать переговоры по Украине
В то же время дипломат осудила якобы "агрессивную и подстрекательскую" риторику российской стороны в отношении Киева и НАТО.
Глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс. Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images
Лондон приветствует сигналы Москвы о желании начать переговоры для снижения напряжённости ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделала глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс, её цитирует пресс-служба британского посольства в РФ.
"Диалог — это единственный способ для России разрешить эту ситуацию. Я приветствую заявления России о готовности к проведению переговоров в январе. Российскому правительству нужно снизить напряжённость и серьёзно заняться обсуждением ситуации", — указала глава британского внешнеполитического ведомства.
Дипломат при этом пояснила, что считает "агрессивной и подстрекательской" риторику Кремля в отношении Киева и Североатлантического альянса. Трасс отметила, что НАТО — оборонный блок, а Незалежная "продолжает проявлять достойную похвалы сдержанность перед лицом российских провокаций и агрессии".
Ранее сегодня Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что на Украине царит нищета, а жителей готовят к суровой зиме. По словам российского лидера, пенсионеры в Незалежной упрекают власть в том, что она их фактически уничтожает.
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