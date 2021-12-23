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Глава МИД Британии приветствовала желание России начать переговоры по Украине

В то же время дипломат осудила якобы "агрессивную и подстрекательскую" риторику российской стороны в отношении Киева и НАТО.

23 декабря, 17:10
<p>Глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс. Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images</p>

Глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс. Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Лондон приветствует сигналы Москвы о желании начать переговоры для снижения напряжённости ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделала глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс, её цитирует пресс-служба британского посольства в РФ.

"Диалог — это единственный способ для России разрешить эту ситуацию. Я приветствую заявления России о готовности к проведению переговоров в январе. Российскому правительству нужно снизить напряжённость и серьёзно заняться обсуждением ситуации", — указала глава британского внешнеполитического ведомства.

Дипломат при этом пояснила, что считает "агрессивной и подстрекательской" риторику Кремля в отношении Киева и Североатлантического альянса. Трасс отметила, что НАТО — оборонный блок, а Незалежная "продолжает проявлять достойную похвалы сдержанность перед лицом российских провокаций и агрессии".

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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