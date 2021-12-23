Соседка рассказала, как собирала вещи для найденных замёрзшими в овраге детей

Соседки рассказывают о том, как жила семья из Саратовской области, где мать выгнала детей на мороз © Telegram / SHOT

Соседи найденных в Саратовской области замёрзшими детей рассказали об их жизни с матерью. По их словам, умерший восьмилетний школьник был "хорошим мальчишкой" и часто помогал делать ремонт. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Одна из жительниц Прокудина даже решила перед Новым годом собрать для мальчика вещи и уже сложила их в пакет, вот только передать не успела.

"Они бедновато жили. Меня попросили набрать что-то детское и для Вани. Даже не успели отдать эту сумочку. Я могла бы ещё и больше, но сомневалась, возьмёт она (мать детей. — Прим. Лайфа) или не возьмёт. Какая-то странная она", — рассказала собеседница.

По словам другой соседки, сын 43-летней женщины был "хорошим мальчишкой" и помогал делать ремонт. Также она часто видела, как мать забирала его из школы и по пути они баловались и игрались. При этом жительница добавила, что, возможно, у горе-родительницы "уже голова не соображает".