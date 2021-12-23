Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь Лилибет
В описании к рождественской открытке пара пожелала всем хороших праздников.
Принц Гарри и его жена Меган Маркл. Фото © Instagram / princeharryofengland
Принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые показали фото своей дочери принцессы Лилибет. Герцоги Сассекские и их наследники сфотографировались для рождественской открытки, которую можно увидеть на сайте организации ветеранов Team Rubicon.
На фотографии Арчи сидит на ноге у принца Гарри, а Меган Маркл, приподнимая над собой, держит Лилибет. Семейство улыбается. В описании к открытке герцог и герцогиня сообщили, что пожертвовали Team Rubicon средства, а также пожелали всем хороших праздников.
Ранее принц Гарри и Меган Маркл решили познакомить Елизавету II с правнучкой. Королева всё так же любит внука и хочет повидаться с его детишками, и это несмотря то на количество скандалов, которые герцоги Сассекские инициировали вокруг монаршей семьи.
Напомним, два года назад герцогиня Сассекская подарила принцу Гарри сына. Мальчика назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Малыш появился на свет 6 мая 2019 года. А в начале июня стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. У членов королевской семьи родилась дочь. Малышку назвали в честь принцессы Дианы и прабабушки Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет. Однако принца Гарри и Меган Маркл уличили в обмане по поводу того, что королева Великобритании разрешила воспользоваться своим "домашним" именем. Некоторые факты говорят об обратном.
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