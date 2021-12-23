Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь Лилибет

Принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые показали фото своей дочери принцессы Лилибет. Герцоги Сассекские и их наследники сфотографировались для рождественской открытки, которую можно увидеть на сайте организации ветеранов Team Rubicon.

На фотографии Арчи сидит на ноге у принца Гарри, а Меган Маркл, приподнимая над собой, держит Лилибет. Семейство улыбается. В описании к открытке герцог и герцогиня сообщили, что пожертвовали Team Rubicon средства, а также пожелали всем хороших праздников.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл решили познакомить Елизавету II с правнучкой. Королева всё так же любит внука и хочет повидаться с его детишками, и это несмотря то на количество скандалов, которые герцоги Сассекские инициировали вокруг монаршей семьи.