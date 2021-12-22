"Мы вас душим санкциями, а вы не душитесь": Почему США после неудачных попыток разрушить экономику России вспомнили о нормах ВТО Политолог Александр Роджерс — об инфантилизме американских чиновников, которые после семи лет санкций против РФ решили заставить Москву отказаться от импортозамещения. 22 декабря, 15:01 Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Офис торгового представителя США под руководством Кэтрин Тай выпустил доклад об импортозамещении в России. В этом, без преувеличения, "плаче Байденславны" американцы жалуются, что программа российского импортозамещения нарушает нормы ВТО. Она заявила буквально: "Этот доклад рисует картину продолжающегося отхода России от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция. Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции".

Если перевести "многабуков" из этого доклада одной фразой, то получится: "Мы вас душим санкциями, а вы не душитесь! Это не честно!" Мой сын, когда проигрывает в каких-то компьютерных играх, тоже иногда кричит: "Это не честно!" Но ему семь лет. А тут таким инфантильным образом ведут себя вроде внешне взрослые чиновники мировой "сверхдержавы" (извините, без кавычек это писать уже как-то не получается).

По "логике" американцев, когда они вводили против нас разнообразные санкции и рестрикции, то мы должны были страдать и каяться. А лучше всего — сдаться и платить репарации. Тогда бы это "соответствовало основополагающим принципам ВТО" и "справедливой конкуренции". Но, если США и их сателлиты не продают нам нужное, нам просто приходится производить это самостоятельно. Хотя для страны, которая привыкла закупать всё нужное у Китая (я про США), это непривычно, я понимаю.

Давайте посмотрим по сути: а разве все многочисленные ограничения, которые вводили против Российской Федерации, её компаний и отдельных граждан Соединённые Штаты Америки, не противоречат основополагающим принципам ВТО?

Принцип четырёх свобод предусматривает свободное перемещение между границами людей, товаров, капиталов и услуг (технологий). И когда США вводят запреты продавать России определённые товары и технологии, или ограничение на перемещение определённых лиц, или пытаются, к примеру, помешать продажам антивируса Касперского в западных странах, то это всё является прямым нарушением этих принципов. И правил ВТО, соответственно, тоже.

А когда США годами мешают достройке "Северного потока – 2", коммерческому проекту по продаже газа в Германию, — это разве не нарушение правил ВТО? Или когда США вводят заградительные пошлины против продукции турецкой металлургии в 50% за то, что Эрдоган недостаточно резво пляшет под дудку Вашингтона и посмел покупать у России системы ПВО, — это разве не нарушение правил ВТО?

А когда Трамп начинает торговую войну против Китая и вводит заградительные пошлины на китайские товары с целью недопущения их на внутренний рынок США — это разве не нарушение правил ВТО? Ну а когда субсидируют на своей территории сначала добычу сланцевых нефти и газа, а затем постройку зелёных ветряков и солнечных батарей — это разве не нарушение правил ВТО?

Все санкции и рестрикции против российских компаний, чиновников, бизнесменов или государства в целом — это и есть дискриминационные меры, против которых так бурно возражает американская чиновница. Кто-нибудь, пожалуйста, подарите американцам зеркало!

Отдельно, конечно, порадовали пассажи о том, что российское импортозамещение "ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции". Так и вижу, как американские рабочие, бедные, страдают от невозможности конкурировать на российском рынке. Джон (или Билл, без разницы), у меня унитаз забился! Приезжай!

Нет, серьёзно, а можно список американских компаний и их продукции, которые пострадали от российского импортозамещения? Что они могли нам поставлять такого, чего теперь не могут? Сыры? Колбасы? Так этого у них самих сейчас дефицит — вон стейки в США подорожали за последний год в полтора раза. Вино у них очень посредственное, я покупал как-то калифорнийское (ради необычной бутылки в основном), так это кислятина какая-то, мы её допить не смогли, вылили. Мотоциклы? Так я лично писал письмо в "Харлей Дэвидсон" с предложением перенести один из их заводов в Тольятти.

Реально никаких препятствий для работы американских бизнесменов на российском рынке не существует. Американская делегация на последнем ПМЭФ была самой большой из всех, даже больше китайской. Это при том что американские чиновники его бойкотировали. Фактически это администрация в Вашингтоне мешает американскому бизнесу работать с Россией, в том числе и многочисленными запретами и угрозами санкций, а не Правительство России. Так что госпожа Тай пусть лучше подаёт в суд на Белый дом.

Хотя о чём это я? Этот доклад ведь не о реальной ситуации в экономике двух стран. Это просто истерика из-за того, что санкции не сработали и Россия не сдалась. И слова Обамы про "разорванную в клочья экономику" сегодня больше применимы не к России, а к самим США.

Данное выступление американских чиновников — это признание в собственном провале, а тут мы ничем помочь не можем. Хотя вру: можем продать им крупную партию брома, галоперидола, аминазина и всяких вкусных транквилизаторов. Вдруг поможет?

Авторы Александр Роджерс