Энергетическая гильотина: Как газовая политика ЕС заставляет сдаться европейский бизнес в плен России Политолог Александр Роджерс — о том, к чему приведут заявления еврочиновников и заморозка проекта "Северный поток – 2". 21 декабря, 21:40 Газохранилище. Фото © Getty Images / Dan Kitwood

Ситуация на газовом рынке Евросоюза (и в европейской энергетике в целом, но об этом как-нибудь отдельно) выглядит всё более абсурдно. Нет, я не совсем точно выразился. Ситуация-то как раз предельно логична, а вот поведение европейских чиновников на этом фоне — форменное безумие. Когда-то была такая серия художественных фильмов про Африку, называлась "Наверное, боги сошли с ума". Нынешние события можно по аналогии назвать "Наверное, еврочиновники сошли с ума".

Уровень запасов в европейских газохранилищах беспрецедентно низкий. Потребление, а соответственно, и спрос при холодной погоде околопиковые. Отбор из ПГХ достиг максимума за несколько лет и составил 11,2 миллиарда кубометров. Цены на газ в несколько раз выше, чем год назад.

И тут выходят один еврочиновник за другим и делают такие заявления, от которых ценник на хабе в Нидерландах каждый раз подскакивает на сотню-другую. Один заявляет: "Мы должны придерживаться всех процедур при сертификации СП-2", после чего цена вырастает больше чем на 100 долларов за 1000 кубометров. Второй говорит: "У СП-2 нет стратегического значения, поэтому торопиться некуда" — цена подскакивает ещё на двести. Третий — что "строительство СП-2 было ошибкой", после чего рынок вообще впадает в истерику.

Весь европейский бизнес, хоть что-то производящий — от сельского хозяйства до металлургии, — сидит перед телевизором и кричит: "Молчите! Молчите! Не надо больше таких заявлений!" Хотя я сильно смягчаю, потому что в реальности там в основном нецензура.

У меня есть два логичных объяснения подобных действий еврочиновников. Или они клинические идиоты, или они агенты "Газпрома" — в доле от его прибыли. Хотя нет, есть и третье, композитное — они клинические идиоты, которые в доле. А если серьёзно, то можно предположить, что это безвольные марионетки Штатов, которым вашингтонским обкомом поставлена задача любой ценой угробить европейскую экономику как прямого конкурента американских производителей.

Иначе просто не объяснить с позиций здравого смысла, зачем в разгар энергетического кризиса уничтожать три угольных электростанции — по одной в Великобритании, Германии и Нидерландах. Для наглядности, что происходит на газовом рынке Европы прямо сейчас. Вчера, 20 декабря, цена на газ к закрытию торгов составила 1723 доллара за тысячу кубометров. При такой цене огромное количество различных производств попросту не имеет смысла, потому что нерентабельно. А сегодня к 11 утра цена поднялась уже до 1800 долларов за тысячу кубов.

"Газпром" эта ситуация вполне устраивает, и он совершенно не торопится удовлетворять спрос европейцев. Поэтому прокачка по газопроводу Ямал — Европа по состоянию на 18 декабря просела примерно в десять раз по сравнению с 16-м числом, а позже и вовсе остановилась. "Газпром" выполняет только свои контрактные обязательства, а этого в текущих обстоятельствах явно недостаточно. Впрочем, проблемы евроиндейцев русского шерифа не волнуют.

Несколько лет назад я читал очень интересную фантастическую (как оказывается, не очень) книгу, где на очень холодной планете мятежные вассалы отказались признавать нового короля. А тот вместо войны против них просто у местного аналога "Газпрома" выкупил месячный объём поставок газа — и через неделю все мятежники сдались от холода.

Сегодня Евросоюз находится в очень схожей ситуации. Там, похоже, пока этого не осознают — пытаются грозно надувать щёки, чего-то требовать, даже угрожать. Но при этом все их карты биты, а последствия текущего развития событий ещё только дадут о себе знать в ближайшие несколько месяцев.

Потому что вопрос не только в отоплении, но и в удобрениях, а самое главное — в цене на электричество. Которая уже подскочила в несколько раз и продолжает расти. А при такой цене любое производство оказывается заведомо нерентабельным. И через полгода европейцы не только больше не увидят тепличных огурцов из Голландии, но и значительная часть их производства просто закроется. Та, которая не поспешит перебраться поближе к энергоресурсам и в те места (читай в Россию), где ценник на газ и электричество останется достаточно низким.

И тогда уже будет неважно, что будут заявлять еврочиновники и европолитики. Потому что бизнес уже капитулирует и сдастся в российский плен (где хорошо, тепло и светло).

Авторы Александр Роджерс