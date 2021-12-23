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Псаки: США не согласятся на предложения РФ по безопасности, касающиеся НАТО

Представитель Белого дома также заметила, что Североатлантический альянс — "оборонительная, а не агрессивная" структура.

23 декабря, 18:13

Фото © Pixabay

США, вероятно, не согласятся на предложения России по гарантиям безопасности, которые касаются НАТО. Такое заявление сделала на брифинге пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

"Россия представила предложения. С какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет", — сказала представитель Белого дома и подчеркнула, что альянс не агрессивный, а оборонительный.

Россия предложила НАТО не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других

Россия предложила НАТО не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других

Ранее глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО не обсуждать предложения РФ по безопасности. Он уверен, что Россия якобы планирует "нападение" на Украину в течение ближайших месяцев. И это, по его словам, может изменить ситуацию во всём регионе.

Псаки не подтвердила, что переговоры РФ и США по вопросам безопасности пройдут в Женеве

Псаки не подтвердила, что переговоры РФ и США по вопросам безопасности пройдут в Женеве

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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