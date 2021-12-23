Псаки: США не согласятся на предложения РФ по безопасности, касающиеся НАТО

США, вероятно, не согласятся на предложения России по гарантиям безопасности, которые касаются НАТО. Такое заявление сделала на брифинге пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

"Россия представила предложения. С какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет", — сказала представитель Белого дома и подчеркнула, что альянс не агрессивный, а оборонительный.