Москвичка загорелась, закурив на сеансе кислородотерапии
У неё оказалось поражено 35% тканей. Медики боролись за жизнь бабушки на протяжении недели, но спасти не смогли.
Фото © Pixabay
В Москве пенсионерка загорелась, закурив сигарету во время кислородотерапии. Женщину спасти не удалось, сообщает kp.ru. Как уточняется, недавно старушка переболела коронавирусом и восстанавливалась после перенесённой инфекции, дыша кислородом из спецбаллона.
"Женщину привезли из квартиры на улице Медынской. У пациентки диагностировали ожог пламенем лица, головы, шеи, туловища, верхних конечностей. Поражено около 35% тканей, в том числе глубокими ожогами. Состояние тяжёлое", — пояснил собеседник издания.
О странном случае с пенсионеркой стало известно полицейским. После этого наряд правоохранителей направился к ней в квартиру, чтобы выяснить, каким образом всё произошло. Как оказалось, 72-летняя москвичка лечилась на дому от коронавируса. Хотя она уже выздоровела, врачи настаивали на том, чтобы женщина продолжала регулярно дышать кислородом.
Во время процедуры пенсионерка решила закурить, и тогда сразу же загорелся кислород и обдал её пламенем. Москвичка получила серьёзные травмы. Медики пытались спасти женщину на протяжении недели.
Тело москвички отправили на экспертизу. Полицейские проводят проверку.
Ранее взрыв газа произошёл в пятиэтажке в Ставропольском крае из-за забывчивого жильца. 27-летний мужчина не выключил конфорку и закурил. Он оказался единственным, кого госпитализировали с ожогами после ЧП.
Лента новостей
"Не стыдно?": Власти Стерлитамака подарили конфеты страдающим сахарным диабетом детям
сегодня в 18:33
Гинцбург заявил о лучшем распространении "омикрона" в популяции по сравнению с "дельтой"
сегодня в 18:28
Захарова: Россия рассчитывает на соблюдение Киевом обязательств по перемирию в Донбассе
сегодня в 18:17
Комментариев: 0