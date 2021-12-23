Москвичка загорелась, закурив на сеансе кислородотерапии

В Москве пенсионерка загорелась, закурив сигарету во время кислородотерапии. Женщину спасти не удалось, сообщает kp.ru. Как уточняется, недавно старушка переболела коронавирусом и восстанавливалась после перенесённой инфекции, дыша кислородом из спецбаллона.

"Женщину привезли из квартиры на улице Медынской. У пациентки диагностировали ожог пламенем лица, головы, шеи, туловища, верхних конечностей. Поражено около 35% тканей, в том числе глубокими ожогами. Состояние тяжёлое", — пояснил собеседник издания.

О странном случае с пенсионеркой стало известно полицейским. После этого наряд правоохранителей направился к ней в квартиру, чтобы выяснить, каким образом всё произошло. Как оказалось, 72-летняя москвичка лечилась на дому от коронавируса. Хотя она уже выздоровела, врачи настаивали на том, чтобы женщина продолжала регулярно дышать кислородом.

Во время процедуры пенсионерка решила закурить, и тогда сразу же загорелся кислород и обдал её пламенем. Москвичка получила серьёзные травмы. Медики пытались спасти женщину на протяжении недели.

Тело москвички отправили на экспертизу. Полицейские проводят проверку.