Петербурженка решила засудить производителя батончиков, повысивших либидо её сожителя

Жительница Санкт-Петербурга подала в суд на продавца протеиновых батончиков. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, употребив их, её сожитель стал слишком активным в сексуальном плане.

По словам истицы, 3 декабря она приобрела 12 батончиков, которые впоследствии продегустировала вместе со своим возлюбленным. Уже на следующий день женщина заметила чрезмерную сексуальную активность у партнёра. Незабываемые ощущения были и во время интимной близости.

Через несколько дней петербурженка стала подозревать, что в составе продукта есть компоненты, оказывающие воздействие на нервную систему. Покупательница также пояснила, что повышенное либидо сожителя противоречит "моральным нормам". В связи с этим потребовала остановить производство батончиков. К слову, к производству иск пока не принят.