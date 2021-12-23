Петербурженка решила засудить производителя батончиков, повысивших либидо её сожителя
По мнению женщины, в составе продукта есть компоненты, воздействующие на нервную систему. Повышенная сексуальная активность партнёра противоречит "моральным нормам", уверена истица.
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Жительница Санкт-Петербурга подала в суд на продавца протеиновых батончиков. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, употребив их, её сожитель стал слишком активным в сексуальном плане.
По словам истицы, 3 декабря она приобрела 12 батончиков, которые впоследствии продегустировала вместе со своим возлюбленным. Уже на следующий день женщина заметила чрезмерную сексуальную активность у партнёра. Незабываемые ощущения были и во время интимной близости.
Через несколько дней петербурженка стала подозревать, что в составе продукта есть компоненты, оказывающие воздействие на нервную систему. Покупательница также пояснила, что повышенное либидо сожителя противоречит "моральным нормам". В связи с этим потребовала остановить производство батончиков. К слову, к производству иск пока не принят.
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