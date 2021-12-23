Боррель и Кулеба обсудили возможное "вторжение" России на Украину
Они уверены, что наращивание военной мощи со стороны РФ создало новые угрозы и опасения.
Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба. Фото © Flickr / European Parliament / Facebook / Dmytro Kuleba
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой опасения по поводу возможного "вторжения" России на Украину. Соответствующее заявление распространила внешнеполитическая служба ЕС.
"23 декабря 2021 года верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе в свете наращивания военной мощи России вокруг Украины. Наращивание военной мощи создало новые угрозы и опасения по поводу вторжения", — говорится в релизе.
Ранее Госдеп анонсировал усиление военной помощи Украине в случае "агрессии" России. При этом оборонительные принадлежности будут поставлены сверх того, что Штаты уже предоставили этой стране.
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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