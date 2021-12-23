Боррель и Кулеба обсудили возможное "вторжение" России на Украину

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой опасения по поводу возможного "вторжения" России на Украину. Соответствующее заявление распространила внешнеполитическая служба ЕС.

"23 декабря 2021 года верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе в свете наращивания военной мощи России вокруг Украины. Наращивание военной мощи создало новые угрозы и опасения по поводу вторжения", — говорится в релизе.

Ранее Госдеп анонсировал усиление военной помощи Украине в случае "агрессии" России. При этом оборонительные принадлежности будут поставлены сверх того, что Штаты уже предоставили этой стране.