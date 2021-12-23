Боррель: ЕС координирует с партнёрами свои действия по гарантиям безопасности РФ

Лидеры стран Евросоюза контактируют с трансатлантическими партнёрами по гарантиям безопасности, которые предложила Россия. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС тесно координирует свои действия с трансатлантическими и другими партнёрами-единомышленниками, в том числе в отношении двух проектов договоров, затрагивающих архитектуру европейской безопасности и представленных РФ", — говорится в сообщении, которое опубликовала внешнеполитическая служба ЕС по итогам телефонного разговора Борреля с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.