Боррель: ЕС координирует с партнёрами свои действия по гарантиям безопасности РФ
Ранее глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз должен участвовать в соответствующих переговорах, заподозрив Москву в желании "исключить" страны сообщества из данного процесса.
Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND
Лидеры стран Евросоюза контактируют с трансатлантическими партнёрами по гарантиям безопасности, которые предложила Россия. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"ЕС тесно координирует свои действия с трансатлантическими и другими партнёрами-единомышленниками, в том числе в отношении двух проектов договоров, затрагивающих архитектуру европейской безопасности и представленных РФ", — говорится в сообщении, которое опубликовала внешнеполитическая служба ЕС по итогам телефонного разговора Борреля с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Ранее Боррель заявил, что ЕС должен участвовать в предложенных РФ переговорах по безопасности. Политик заподозрил Москву в желании "исключить" страны Евросоюза из данной дискуссии и отметил, что США "не попадут в эту ловушку".
Как уже писал Лайф, МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.
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