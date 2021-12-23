В Улан-Удэ 95 тысяч человек оказались в зоне ограничения тепла из-за аварии на ТЭЦ-1

В зоне ограниченного теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ остаётся 95 тысяч человек, проживающих в 1,1 тысячи домах. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии.

"В зоне ограничения теплоснабжения остаётся 1120 жилых домов (на момент аварии было 1328), 95 тысяч человек (на момент аварии было 105 400), 83 социально значимых объекта (на момент аварии было 93)", — говорится в сообщении оперштаба.

Там также добавили, что власти Бурятии и ГУ МЧС РФ по республике после аварии на ТЭЦ-1 организовали мониторинг температуры во всех социально значимых объектах, включая здравоохранение. Власти города готовы в случае необходимости развернуть 20 пунктов временного размещения на 6610 человек, уточняется на официальном портале республики. Кроме того, было выдано 140 тепловых пушек для поддержания температурного режима в жилых домах.