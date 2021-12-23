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Президент Черногории заразился коронавирусом

Отмечается, что у 59-летнего политика лёгкие симптомы болезни, он ушёл на самоизоляцию и продолжит свою работу.

23 декабря, 20:02
<p>Мило Джуканович. Фото © <a href="http://www.predsjednik.me/view_page_gallery.php?id=1736#galerija-2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Черногории</a></p>

Мило Джуканович. Фото © Сайт президента Черногории

Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом, сообщила пресс-служба политика. Отмечается, что это произошло после контакта с инфицированным человеком.

У 59-летнего политика лёгкие симптомы болезни, он чувствует себя хорошо. Джуканович отменил все встречи и ушёл на изоляцию, однако свои обязанности выполнять он продолжит, уточнили в кабинете президента.

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Ранее Лайф рассказывал, что коронавирус подтвердился у президента ЮАР Сирила Рамафосы. 69-летний политик находился при этом в "хорошем настроении" и под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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