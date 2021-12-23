Президент Черногории заразился коронавирусом

Отмечается, что у 59-летнего политика лёгкие симптомы болезни, он ушёл на самоизоляцию и продолжит свою работу.

Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом, сообщила пресс-служба политика. Отмечается, что это произошло после контакта с инфицированным человеком.

У 59-летнего политика лёгкие симптомы болезни, он чувствует себя хорошо. Джуканович отменил все встречи и ушёл на изоляцию, однако свои обязанности выполнять он продолжит, уточнили в кабинете президента.