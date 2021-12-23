Пеле выписан из больницы Сан-Паулу
По словам врачей, легенда футбола находится в стабильном состоянии и может продолжить лечение вне медицинского учреждения.
Легенда мирового футбола Пеле выписан из больницы после продолжительного лечения из-за операции по удалению опухоли на толстой кишке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на медучреждение Сан-Паулу.
"Пациент находится в стабильном состоянии и продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре", — сказано в записи клиники.
В "Инстаграме" Пеле поблагодарил врачей и медбратьев, заботившихся о нём каждый день. Он отметил, что вместе с ними является непобедимой командой.
Напомним, 30 августа Пеле доставили в клинику Сан-Паулу, а 6 сентября он перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 14-го числа спортсмена перевели в обычную палату. В начале октября Пеле выписали из клиники. Однако в начале декабря легендарный футболист вновь попал в клинику.
Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) является единственным футболистом за всю историю, выигравшим три чемпионата мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). В 92 матчах за сборную Бразилии он забил 77 голов.
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