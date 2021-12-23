Пеле выписан из больницы Сан-Паулу

Легенда мирового футбола Пеле выписан из больницы после продолжительного лечения из-за операции по удалению опухоли на толстой кишке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на медучреждение Сан-Паулу.

"Пациент находится в стабильном состоянии и продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре", — сказано в записи клиники.

В "Инстаграме" Пеле поблагодарил врачей и медбратьев, заботившихся о нём каждый день. Он отметил, что вместе с ними является непобедимой командой.