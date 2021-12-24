Фанаты "Зенита" откажутся от оформления Fan ID

Фанатская группировка "Зенита" выдвинула ультиматум и заявила, что откажется от оформления Fan ID. Об этом сказано в записи объединения "Ландскрона" в соцсети "ВКонтакте".

"Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемая Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию", — говорится в сообщении.

Болельщики отметили, что выступают против этой "необоснованной меры". По их мнению, нововведения продвигаются при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

Напомним, Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика. В случае одобрения Советом Федерации и утверждения президентом документ вступит в силу 1 июня 2022 года. Отмечается, что идея введения паспорта для фанатов обсуждалась с представителями Администрации Президента РФ, Министерства спорта РФ, МВД, Министерства цифрового развития и других ведомств.