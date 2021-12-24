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Фанаты "Зенита" откажутся от оформления Fan ID

Болельщики считают, что нововведения продвигаются при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

23 декабря, 21:00
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/landscrona?w=wall-25167176_15004&z=photo-25167176_457247553/album-25167176_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ландскрона | Фанаты "Зенита"</a></p>

Фото © VK / Ландскрона | Фанаты "Зенита"

Фанатская группировка "Зенита" выдвинула ультиматум и заявила, что откажется от оформления Fan ID. Об этом сказано в записи объединения "Ландскрона" в соцсети "ВКонтакте".

"Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемая Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию", — говорится в сообщении.

Болельщики отметили, что выступают против этой "необоснованной меры". По их мнению, нововведения продвигаются при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

"Кому-то может быть отказано": На финале ЛЧ в Петербурге не будут действовать Fan ID, полученные на ЧМ-2018 и Евро-2020

"Кому-то может быть отказано": На финале ЛЧ в Петербурге не будут действовать Fan ID, полученные на ЧМ-2018 и Евро-2020

Напомним, Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика. В случае одобрения Советом Федерации и утверждения президентом документ вступит в силу 1 июня 2022 года. Отмечается, что идея введения паспорта для фанатов обсуждалась с представителями Администрации Президента РФ, Министерства спорта РФ, МВД, Министерства цифрового развития и других ведомств.

Система Fan ID вводилась в нашей стране перед Кубком конфедераций 2017 года, а также перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Позднее её использовали для прохода на "Газпром-арену" во время Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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