В Смоленской области задержан блогер, оскорбивший память ветерана войны в соцсетях
Следователи провели обыск в доме подозреваемого и изъяли компьютерную технику. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.
Скриншот видео © СУ СКР по Смоленской области
В Смоленской области задержан блогер, оскорбивший память ветерана войны в соцсетях. Видео © СУ СКР по Смоленской области
В Смоленской области задержан блогер Алексей Червяков, в оскорбительной форме прокомментировавший запись о портрете ветерана Великой Отечественной войны на фасаде школы № 22 в Смоленске. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
"По результатам мониторинга СМИ, а также по материалам, поступившим из прокуратуры области и регионального УФСБ России, возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны", — сказано в записи.
По данным СК, с 16 по 17 ноября в одном из интернет-сообществ была размещена публикация о граффити с портретом артиллериста-зенитчика Виктора Якунина на фасаде смоленской школы. Следователи сообщают, что задержанный "распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы РФ, связанных с защитой Отечества, и сведения, унижающие честь и достоинство одного из ветеранов". По данным местных СМИ, блогер Червяков нецензурно выразил своё отношение и задался вопросом, что даст школе такое изображение. В своих комментариях он также раскритиковал Правительство России и "культ войны" в стране.
Следователи и криминалисты провели обыск по месту жительства подозреваемого и изъяли компьютерную технику. Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия, он задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование дела находится на контроле прокурора области.
Ранее Лайф сообщал, что прокуратура запросила пять лет колонии для помочившегося на портрет ветерана блогера из Москвы. В отношении юноши было заведено уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества. Скандальное фото, ставшее причиной расследования, появилось в соцсетях самого блогера, а затем и у его друзей. 27 ноября парня арестовали на два месяца.
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