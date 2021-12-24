В Смоленской области задержан блогер, оскорбивший память ветерана войны в соцсетях. Видео © СУ СКР по Смоленской области

В Смоленской области задержан блогер Алексей Червяков, в оскорбительной форме прокомментировавший запись о портрете ветерана Великой Отечественной войны на фасаде школы № 22 в Смоленске. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

"По результатам мониторинга СМИ, а также по материалам, поступившим из прокуратуры области и регионального УФСБ России, возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны", — сказано в записи.

По данным СК, с 16 по 17 ноября в одном из интернет-сообществ была размещена публикация о граффити с портретом артиллериста-зенитчика Виктора Якунина на фасаде смоленской школы. Следователи сообщают, что задержанный "распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы РФ, связанных с защитой Отечества, и сведения, унижающие честь и достоинство одного из ветеранов". По данным местных СМИ, блогер Червяков нецензурно выразил своё отношение и задался вопросом, что даст школе такое изображение. В своих комментариях он также раскритиковал Правительство России и "культ войны" в стране.