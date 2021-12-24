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Смотрю в тебя, как в зеркало: Зеленский выступил перед самим собой в ролике — поздравлении дипломатов

Сначала глава Незалежной произнёс речь со сцены, а потом поаплодировал себе в ответ уже из зрительного зала.

23 декабря, 22:06

Коллаж © LIFE / Видео © Facebook / Владимир Зеленский

Фрагмент из видео © Facebook / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех причастных с Днём работников дипломатической службы в ходе торжественных мероприятий, прошедших в Ивано-Франковской области, однако весь казус заключается в том, что выступал глава государства в том числе перед самим собой. Ролик опубликован в фейсбуке президента.

На кадрах можно увидеть, что Зеленский произносит речь с трибуны, после этого показаны дипломаты в зале, среди которых находится и сам президент вместе с первой леди Еленой и главой МИД Дмитрием Кулебой. В итоге авторы видео пропустили странный монтаж в финальную версию и опубликовали её именно так.

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"У наших дипломатов сверхсложная задача: Украина должна стать не проблемным, а стратегическим партнёром, чьё мнение и интерес мир не формально учитывает, а реально считается с ними. Независимо от того, в какой части света вы работаете, и несмотря на ваш ранг, вы все для нашего государства и для меня лично — чрезвычайные послы", — сказал Зеленский, обращаясь к дипломатам, и дождался аплодисментов от самого себя.

Ранее Лайф сообщал, что рейтинг Зеленского на Украине упал до 16,7%. Большинство жителей Незалежной не хотят, чтобы нынешний глава государства шёл на второй срок.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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