Фрагмент из видео © Facebook / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех причастных с Днём работников дипломатической службы в ходе торжественных мероприятий, прошедших в Ивано-Франковской области, однако весь казус заключается в том, что выступал глава государства в том числе перед самим собой. Ролик опубликован в фейсбуке президента.

На кадрах можно увидеть, что Зеленский произносит речь с трибуны, после этого показаны дипломаты в зале, среди которых находится и сам президент вместе с первой леди Еленой и главой МИД Дмитрием Кулебой. В итоге авторы видео пропустили странный монтаж в финальную версию и опубликовали её именно так.

"У наших дипломатов сверхсложная задача: Украина должна стать не проблемным, а стратегическим партнёром, чьё мнение и интерес мир не формально учитывает, а реально считается с ними. Независимо от того, в какой части света вы работаете, и несмотря на ваш ранг, вы все для нашего государства и для меня лично — чрезвычайные послы", — сказал Зеленский, обращаясь к дипломатам, и дождался аплодисментов от самого себя.