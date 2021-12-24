Стриптиз-клубы в Екатеринбурге устроили конкурс толстушек ради благотворительности. Видео © Telegram-канал SHOT

Два стриптиз-клуба Екатеринбурга решили поучаствовать в благотворительности, собрав средства для детского дома и приюта для животных необычным образом. Они устроили чемпионат по стриптизу среди толстушек "Мисс XXL", сообщает телеграм-канал SHOT.

Основным критерием конкурса был вес участниц — не ниже 150 килограммов. В итоге организаторам удалось не только поразить зрителей, но и добиться поставленных целей: в детдом они направили новогодние игрушки, а в приют — корма для животных. Такие благотворительные вечера руководство клубов хочет устраивать на регулярной основе.