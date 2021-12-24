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Стриптиз-клубы в Екатеринбурге устроили конкурс толстушек ради благотворительности

На собранные средства они купили новогодние подарки для детей из детдома, а также корма для животных местного приюта.

23 декабря, 21:42

Кадр видео © Telegram-канал SHOT

Стриптиз-клубы в Екатеринбурге устроили конкурс толстушек ради благотворительности. Видео © Telegram-канал SHOT

Два стриптиз-клуба Екатеринбурга решили поучаствовать в благотворительности, собрав средства для детского дома и приюта для животных необычным образом. Они устроили чемпионат по стриптизу среди толстушек "Мисс XXL", сообщает телеграм-канал SHOT.

Основным критерием конкурса был вес участниц — не ниже 150 килограммов. В итоге организаторам удалось не только поразить зрителей, но и добиться поставленных целей: в детдом они направили новогодние игрушки, а в приют — корма для животных. Такие благотворительные вечера руководство клубов хочет устраивать на регулярной основе.

Моргенштерн пожертвовал на благотворительность 666 666 рублей

Моргенштерн пожертвовал на благотворительность 666 666 рублей

А ранее Лайф рассказывал, что блогер Дава в Молдавии купил бездомной бабушке квартиру. По его словам, ради этого благого дела он отменил своё выступление на "Песне года".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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