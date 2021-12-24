Стриптиз-клубы в Екатеринбурге устроили конкурс толстушек ради благотворительности
На собранные средства они купили новогодние подарки для детей из детдома, а также корма для животных местного приюта.
Кадр видео © Telegram-канал SHOT
Стриптиз-клубы в Екатеринбурге устроили конкурс толстушек ради благотворительности. Видео © Telegram-канал SHOT
Два стриптиз-клуба Екатеринбурга решили поучаствовать в благотворительности, собрав средства для детского дома и приюта для животных необычным образом. Они устроили чемпионат по стриптизу среди толстушек "Мисс XXL", сообщает телеграм-канал SHOT.
Основным критерием конкурса был вес участниц — не ниже 150 килограммов. В итоге организаторам удалось не только поразить зрителей, но и добиться поставленных целей: в детдом они направили новогодние игрушки, а в приют — корма для животных. Такие благотворительные вечера руководство клубов хочет устраивать на регулярной основе.
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