Глава Минпросвещения Кравцов рассказал о формате обучения школьников после каникул

После завершения новогодних каникул школьники вернутся к очному формату обучения. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, продление отдыха или использование дистанционной формы далее смысла не имеет.

"Следующий год и уже после зимних каникул — очный формат. Дистанционный формат только в исключительных случаях, если это будет связано с эпидемиологической ситуацией", — заявил Кравцов.

Тем не менее каждый регион вправе самостоятельно принимать решение об уходе школ на ранние каникулы из-за ситуации с коронавирусом, а также объявлять ли 30 декабря выходным для учителей, добавил Кравцов. В целом по стране каникулы начнутся по графику с 29 декабря и продлятся до 8 января. Школам Москвы рекомендовано установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января.