Глава Минпросвещения Кравцов рассказал о формате обучения школьников после каникул
Каждый регион, уточнил он, вправе сам определять дату их начала в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
После завершения новогодних каникул школьники вернутся к очному формату обучения. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, продление отдыха или использование дистанционной формы далее смысла не имеет.
"Следующий год и уже после зимних каникул — очный формат. Дистанционный формат только в исключительных случаях, если это будет связано с эпидемиологической ситуацией", — заявил Кравцов.
Тем не менее каждый регион вправе самостоятельно принимать решение об уходе школ на ранние каникулы из-за ситуации с коронавирусом, а также объявлять ли 30 декабря выходным для учителей, добавил Кравцов. В целом по стране каникулы начнутся по графику с 29 декабря и продлятся до 8 января. Школам Москвы рекомендовано установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января.
Ранее Лайф сообщал, что в настоящее время коронавирусом в стране болеет более 40 тысяч детей. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.
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