Вирусолог Альтштейн не исключил вероятность лавинообразного распространения "омикрона"
С таким предостережением также выступил молекулярный биолог Базыкин, объяснив это на примере экспоненты.
Фото © Pixabay
Скорость распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в России может увеличиваться. Такое мнение озвучил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Пока мы не обладаем точной статистикой по распространению "омикрона" в России. Для этого нужны широкие обследования или тесты, которые позволяют выявить этот штамм. Реальная цифра может быть выше озвученной в десятки раз", — сказал Альтштейн "Известиям".
Однако эксперт уверен, что доля этой разновидности вируса в стране пока не такая значительная, ведь сейчас в России превалирует дельта-штамм с его высокой летальностью. Но скорость распространения "омикрона" может увеличиваться, добавил профессор. Для примера он привёл США, где в начале новый штамм был незаметен, а после количество выявляемых больных с этой версией вируса поднялось до 70%.
В том, что число заражений новым штаммом может расти по экспоненте, уверен и профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.
"Как устроен экспоненциальный процесс? Сначала в течение нескольких недель рост происходит не очень быстро, частота варианта остаётся низкой. А после он начинает расти лавинообразно", — отметил эксперт.
Лайф напоминает: на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
Комментариев: 0