Вирусолог Альтштейн не исключил вероятность лавинообразного распространения "омикрона"

Скорость распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в России может увеличиваться. Такое мнение озвучил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Пока мы не обладаем точной статистикой по распространению "омикрона" в России. Для этого нужны широкие обследования или тесты, которые позволяют выявить этот штамм. Реальная цифра может быть выше озвученной в десятки раз", — сказал Альтштейн "Известиям".

Однако эксперт уверен, что доля этой разновидности вируса в стране пока не такая значительная, ведь сейчас в России превалирует дельта-штамм с его высокой летальностью. Но скорость распространения "омикрона" может увеличиваться, добавил профессор. Для примера он привёл США, где в начале новый штамм был незаметен, а после количество выявляемых больных с этой версией вируса поднялось до 70%.

В том, что число заражений новым штаммом может расти по экспоненте, уверен и профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.