Привычка держать дистанцию: Психолог назвал 10 причин, почему мужчины избегают отношений Большая часть поводов отказаться от создания отношений, на первый взгляд, выглядит вполне логично. 23 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Желание сберечь своё время

Психологи Синди Хазан и Филлип Шейвер отметили, что представители "избегающе-отвергающего" типа предпочитают романтике независимость, а "тревожно-избегающего" однажды "обожглись" на доверии и теперь их непросто приручить. Также нужно смотреть по ситуации, ведь зачастую проблемы психологического и мировоззренческого характера могут сыграть свою роль. Феномен настолько укрепился в современности, что в противовес созависимости его назвали контрзависимостью.

Свободное время играет большую роль в жизни мужчины. Даже те, кто на рабочем месте кажутся тихонями, преображаются в своей среде. Они любят посидеть с друзьями в баре, сходить на футбол, на концерт или на авторалли. Проводя время в "холостяцкой берлоге", нормальный, психически здоровый мужчина всегда найдёт, чем себя занять, — он может организовать вечеринку, поиграть в новую компьютерную игру, погрузиться в чтение военных мемуаров, посмотреть все фильмы жанра нуар, послушать недавно приобретённый винил или, наконец, пойти поработать.

Чувствовать себя хозяином собственного времени очень важно для мужчины, и немногие готовы этой привилегией жертвовать. Израильский психолог Ави Шамер в нулевых выпустил любопытную работу, в которой указал, что необходимость отчитываться перед женщиной, куда мужчина пошёл и во сколько вернётся, напоминает ему отношения с мамой, которые в большинстве случаев характеризуются раздражающей зависимостью.

Боязнь эмоционального перегруза

В близких отношениях неизбежно столкновение двух зачастую очень разных взглядов на жизнь. Только в процессе строительства отношений, если оба партнёра прикладывают должные усилия, вырисовываются контуры "нового мира", который устраивает обе стороны. Этому будут предшествовать ссоры, недопонимания, объяснения. Женщина может брать на себя роль воспитателя, пытаться менять своего партнёра, требовать от него самоотдачи.

Отношения — работа без перерывов и выходных, требующая немалых душевных сил. Некоторые мужчины не понимают, ради чего всё это, если одному гораздо спокойнее. Социологи отмечают, что постсоветское поколение выросло со страхом любви как трансгрессии, нарушения границ и неизбежного абьюза.

Иллюзия большого выбора

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Отношения между мужчиной и женщиной, если отбросить романтику, ассоциируются с рождением детей. Во-первых, занятие, которое нравится большинству людей, часто приводит к их зачатию, во-вторых, от нереализованного материнского инстинкта женщине убежать не так просто, и он когда-нибудь даст о себе знать.

С надоевшей подругой можно расстаться, брак расторгнуть, но дети вносят в эти схемы некоторые коррективы. Встаёт вопрос относительно алиментов и другие сопутствующие ему проблемы — например, вопросы дележа жилплощади. Если с любимой не хочется расставаться, дети ложатся серьёзным материальным бременем, и в нестабильной финансовой ситуации они сродни катастрофе. Прощайте, любимые хобби, прощай, свободное время. Так обычно рассуждают мужчины, которых в отношениях пугает именно "детский вопрос".

Комплекс неуспешности

В современном мире одиночке нетрудно обеспечить себя. Свободные деньги тратятся на хобби и отдых. Нет необходимости тратить деньги на ремонт, ведь в холостяцкой берлоге и так всё устраивает (будут лишние деньги — можно будет и сделать). Когда в жизни мужчины появляется женщина, её потребности чаще всего становятся его потребностями.

Она может обратить внимание на отсутствие в нём честолюбия, на то, что он мог бы с его способностями уже раза в два больше зарабатывать. У женщины есть потребности, в ней природой заложена потребность делать жизнь лучше, стремиться к большему, создавать благоприятные условия для потомства, однако прилагать для этого собственные усилия женщина готова далеко не всегда. Она может выявлять в жизни мужчины признаки застоя, его маленькие и большие компромиссы с жизнью. Это может бить по его самолюбию, провоцировать чувство неуспешности, которое со временем эволюционирует в депрессию.

Детские травмы

Отношения между родителями были далеки от идеальных, и теперь вчерашний ребёнок боится повторить негативный сценарий. Его мать могла быть слишком властной женщиной, а отец ей подчинялся. Теперь все женщины кажутся потенциальными узурпаторами и деспотами. Мать могла бросить отца и променять его на другого мужчину, и теперь все женщины кажутся ветреными.

Родители могли жить бедно, выкраивая крохи на то, чтобы прокормить детей и дать им образование. И теперь семья — синоним бедности. Многие проблемы идут из детства. Вполне возможно, что мужчина дистанцируется от близких отношений как раз по этой причине. Психологи считают, что, пока мужчина не вылечит "внутреннего ребёнка", нормальные отношения он выстроить не сможет.

Привязанность к матери

Этот тип зависимости может стать большой проблемой. Если между сыном и матерью сформировалась прочная связь, это может ударить по его личной жизни. По мнению социальных психологов, в 80% случаев отношения с тем, кто психологически зависим от матери, обречены на неудачу. Партнёрша может занять в жизни мужчины важное, центральное место, но для этого нужны действия как с её стороны, так и с его. Если он слишком много времени проводит с мамой в ущерб встречам с подругой, если постоянно ставит её в пример, если в его жизни не было продолжительного периода, когда он жил отдельно от матери, смириться с этим психологически устойчивой женщине будет очень непросто.

Реализация в творчестве

Как шутят по поводу художников, музыкантов или учёных: "Он женат на своей работе". Если мужчина уже состоялся в творческой сфере, но при этом ещё не закостенел в образе холостяка, он может решиться на близкие отношения — тому немало примеров. Другое дело, если он находится на пути к успеху и по-настоящему одержим творческим процессом и продвижением себя, отношения могут для него оказаться обременительными. Особенно если она не из творческой среды и далека от всего этого. Творческие мужчины очень боятся рутины, и именно с ней у них обычно ассоциируется семейная жизнь.

Неудачный опыт

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Разрыв с прошлым партнёром мог оказаться очень травматичным для мужчины. Если его в той женщине всё устраивало и именно она его бросила, он бросится на поиск её копии, станет всех постоянно с ней сравнивать — даже внешне все следующие партнёрши могут быть похожи на прошлую пассию. Если его прошлый опыт был полон разочарований, он будет опасаться повторения неудачи и стараться избегать отношений в принципе. Речь как раз о "тревожно-избегающем" типе личности. Учёные из Рочестерского университета, занимающиеся проблемой межличностных отношений, отмечают, что, только отказавшись от бремени прошлого во всех его проявлениях, люди могут построить прочный союз.

Синдром безупречности

Психологи Берри и Дженей Уайнхолд много времени посвятили феномену бегства, в том числе мужчин, от близости. Одна из причин одиночества у взрослых мужчин — стремление быть безупречным и требование того же от других. Мужчина боится допустить ошибку где бы то ни было и не желает прощать чужих ошибок. Но отношения — это сфера, где ошибки неизбежны. Притирка в отношениях сопряжена с чередой ошибок с обеих сторон. Если мужчина не готов это терпеть, он будет избегать сближения. К тому же многие боятся проявить себя со слабой стороны, обнажить страхи, оказаться в чьих-то глазах "неидеальными".

Стремление создавать союзы и партнёрство

Большинство современных мужчин допускают моногамию в отношениях только на условиях полного партнёрства. Мода на партнёрские отношения, как поясняет испанский психолог Луи Суарез, пришла в страны СНГ и Россию из Европы. Европейские женщины часто не обращают внимания на то, сколько зарабатывает мужчина и какие успехи в карьере сопровождают его жизнь, однако они не готовы мириться с его полной пассивностью. Эту модель переняли и представители сильного пола — "сидение дома", которым женщины увлекались ещё 10–20 лет назад, для современных мужчин сродни инфантильности и почти всегда является причиной поиска любовниц на стороне, причём "для души" мужчины в браке часто выбирают образованных и успешных женщин.

Авторы Евгений Самарин