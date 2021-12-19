Губительная привычка: Психологи назвали 10 вещей, за которые никогда нельзя оправдываться Специалисты считают, что привычка оправдываться представляет собой форму защиты. Однако такое поведение чаще всего вредит работе, мотивации и снижает шансы на достижение успеха. 18 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Отказ отвечать на неудобный вопрос

Американский психолог Моника Фануччи в начале 90-х провела любопытное исследование. Она собрала группу из 12 успешных бизнесменов и доказала, что любого, даже очень уверенного в себе человека можно выбить из колеи бестактным, некорректно поставленным, несвоевременным вопросом. Фануччи доказала, что таким образом собеседник без стука вторгается в личное пространство, навязывает правила собственной игры, из которой он выйдет победителем. Отвечать на неудобный вопрос (тем более — оправдываться) не стоит. Особенно если ситуация далека от комфортной и понятной. Поставить невежу на место можно, либо пошутив в ответ, либо прямо дав понять, что он не вызывает доверия, чтобы с ним обсуждать такие темы. Современные консультанты по имиджу называют этот приём "ответом рядом".

Равнодушие к трендам и стандартам

Оправдываться за такое — значит вести себя на уровне подростка, который зависит от мнения сверстников. Ему простительно, он только начинает познавать жизнь, вырабатывает свои правила, ценности и критерии. Взрослый же человек не обязан краснеть за то, что не в курсе, какая модель iPhone выходит в ближайшие полгода, за то, что не знает, какие марки одежды сейчас в моде, за то, что не различает современных звёзд рэпа или не смотрит свежие скетчи новомодного блогера.

Привычка ценить своё время

Вовремя покинуть весёлую, но утомительную компанию, уйти с работы в положенное время (если не случился форс-мажор), выйти из клуба до завершения концерта и автограф-сессии, избавив себя от стояния в гардеробной вместе с толпой фанатов в очереди за курткой, — это искусство. Человек, который ценит своё время, вызывает у адекватных людей уважение. Он знает цену себе и своему времени, а значит, и с целеполаганием в жизни у него всё в порядке. Не нужно требовать за это осанну в свою честь, но и оправдываться за то, что ценишь время и личное пространство, не надо. Доктор медицины и психиатр Эбигейл Бреннер даже считает, что быть столь независимым полезно для здоровья.

Критика со стороны

Австрийский корпоративный психолог Коин Шали в середине нулевых доказал любопытную гипотезу. Он заявил, что критика приносит пользу, только если она конструктивна. Лёгкие замечания с аргументацией помогают сотрудникам в личностном росте, избавляют от необходимости наступать на одни и те же грабли и помогают заново разжечь огонь в перегоревшем менеджере. На примере директора крупной фармацевтической компании Шали доказал, что любого человека есть за что критиковать — он раздал менеджерам опросник, в котором они указали все недостатки своего шефа. Руководитель учёл эти замечания, и компания начала расти на 20–40% каждый год, что для Европы считается запредельным показателем.

Другое дело — деструктивная критика, переход на личности. Во втором случае собеседник проецирует неудовлетворённость собственной жизнью. Защищаться и оправдываться не нужно. В первом случае собеседник самодостаточен и уважает вас, во втором случае оппоненту достаточно сказать: "Окей". Критика — это боль. Только конструктивная — своего рода укол лекарства (мы же не оправдываемся перед врачом?), а неконструктивная — удар исподтишка по больному месту.

Отсутствие детей

Советский психолог Ольга Аджвария в разгар демографического кризиса 90-х заявила: всё, что касается личной жизни, не требует оправданий. Выбор партнёра, количество партнёров, интимные предпочтения, взгляд на семейные ценности. Это касается и потомства. Кто-то может упрекнуть за отсутствие детей, а кто-то — за чрезмерное усердие в данном вопросе. Со стороны собеседника очень бестактно лезть в эту область личного пространства. Поскольку он вряд ли отдаёт себе отчёт в собственной некорректности, нужно дать понять, что к столь секретной информации у него неподходящий уровень доступа.

Право рассчитывать на близких

Нельзя требовать от людей слишком многого и считать, что они нам чем-то обязаны. Но каждый человек вправе рассчитывать на любимого человека, на родных, на друзей. На их отзывчивость, надёжность, ответственность, честность. На выполнение данных ими обещаний, на то, что сдержат слово. Здесь не нужно оправдываться, если просишь помощи. Однако близкие имеют право на ту же степень искренности, тепла и поддержки, об этом не стоит забывать. Американские психологи считают, что по-настоящему грамотные родители или родственники не заставят просящего оправдываться за сам факт обращения за помощью.

Неудобные, но важные вопросы

Бельгийский психолог Людо Ван дер Вин в 2015 году выпустил интересное исследование. В нём он заключил, что люди считают вежливостью и тактичностью способность человека держать при себе своё мнение, свои соображения, пусть не самые приятные для собеседника, по каким-либо вопросам, однако это не всегда считается этичным.

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Если это не вопрос ради вопроса и мотивация здесь — не стремление поставить в неудобное положение, если речь идёт о чём-то важном, касающемся спрашивающего и его близких, оправдываться и извиняться не стоит. Не поднимают зарплату, хотя обещали? Нужно узнать у руководства почему. Если чувствуется отчуждение со стороны второй половинки, не нужно гадать, а нужно спросить, что случилось. Это порой больно, трудно, но зато потом легче.

Потребность постоянно развиваться

По мнению психолога Абрахама Маслоу, людей, стремящихся по максимуму раскрыть свои личностные возможности, достичь своего Эвереста, открыть свою Америку, гораздо меньше, чем тех, кто привык довольствоваться малым. И, если человек относится к этому меньшинству, ему зачастую приходится несладко. Мало того, что он понимает, как много нужно сделать, изучить, прочитать, так ещё на него со стороны сыпятся советы: "Расслабься", "Не кисни", "Пошли оттянемся", "Разгрузи мозг", "Всех книг не перечитаешь". И, если человек выбирает стратегию как-то объяснять и оправдывать своё нежелание тусоваться и желание развиваться, он оказывается в слабой позиции. Для собеседника он будет выглядеть чудаком, какой-то бракованной версией его самого. Поэтому, если речь идёт о саморазвитии и самоактуализации, нужно быть жёстким и непреклонным. Так, к примеру, поступал Брюс Ли.

Предпочтения и вкусы

О вкусах не только не спорят, но и не оправдываются за них. Объяснять, почему отдаёшь предпочтение дизайнерским шмоткам, которые дорого стоят, но при этом выглядят на чей-то вкус "беспонтово", или почему любишь в свободное время порыться на полках магазинов секонд-хенд в поисках своей жемчужины — себе дороже. Любитель стейков не объяснит вегану, почему не видит в этом ничего плохого, веган не объяснит фанату шашлыков, что такой тип питания делает его жизнь более осмысленной. Любитель оперы не докажет фанату трэпа, что Гендель и Бизе — это не так скучно, рэпер не донесёт до сноба, что в его жанре есть хорошие исполнители. И незачем. Такие разговоры лучше вообще прекращать.

Политические и религиозные взгляды

Психологи в один голос утверждают, что мировоззрение формируется у каждого индивидуально и тесно связано с самыми корневыми и базовыми представлениями о жизни. С незнакомцами вообще не стоит затрагивать данные темы — это либо будет так или иначе использовано в не самых благих целях, неверно понято, а то и до конфликта доведёт. Первая глава "Мастера и Маргариты" так и называется — "Никогда не разговаривайте с неизвестными". В рамках дискуссионной площадки или в компании друзей — другое дело. А уж оправдываться за то, что он, к примеру, агностик и либертарианец или протестант и консерватор, человек точно не обязан ни перед кем.

Авторы Евгений Жуков