Госдеп вновь призвал Россию отвести войска от границы с Украиной
При этом российская сторона не раз подчёркивала, что ни о каком нападении в Незалежную речи быть не может.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
США продолжают настаивать на том, что российские войска сосредоточены вдоль границы с Украиной и призывают отвести их. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы продолжаем призывать российские власти выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений об отводе сил и вооружений от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести те силы, которые они сосредоточили вдоль границ Украины, и прекратить свою агрессивную и создающую угрозы риторику", — говорится в письменном обращении Прайса.
Ранее Лайф рассказывал, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой опасения по поводу возможного "вторжения" России в Незалежную. Они уверены, что наращивание военной мощи со стороны РФ создало новые угрозы и опасения.
Комментариев: 0