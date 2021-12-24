Госдеп вновь призвал Россию отвести войска от границы с Украиной

США продолжают настаивать на том, что российские войска сосредоточены вдоль границы с Украиной и призывают отвести их. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы продолжаем призывать российские власти выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений об отводе сил и вооружений от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести те силы, которые они сосредоточили вдоль границ Украины, и прекратить свою агрессивную и создающую угрозы риторику", — говорится в письменном обращении Прайса.