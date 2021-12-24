В Эквадоре ввели обязательную вакцинацию от ковида

Правительство Эквадора приняло решение ввести в стране обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения южноамериканской республики.

"В Эквадоре объявляется обязательной вакцинация от CoViD-19. Это решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в данный момент, то есть ростом случаев заражения и распространением новых штаммов, которые вызывают беспокойство, таких как "омикрон", — говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что у страны есть необходимое количество вакцин, которое позволит иммунизировать всё население Эквадора. Однако уточняется, что прививку не будут делать тем лицам, у которых есть медицинские противопоказания, но для подтверждения этого нужно будет предоставить справку.

По данным министерства, к 21 декабря от коронавируса было полностью привито 12,4 млн человек, что составляет 77,2% жителей старше пяти лет. С начала пандемии в Эквадоре коронавирусом заразилось более 538 тысяч человек, умерло 33,6 тысячи заболевших.