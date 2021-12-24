В Эквадоре ввели обязательную вакцинацию от ковида
Исключение сделано только для тех, кому прививка противопоказана по медицинским показателям, однако для подтверждения этого требуется справка.
Вакцинация детей в Эквадоре. Фото © ТАСС / ЕРА
Правительство Эквадора приняло решение ввести в стране обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения южноамериканской республики.
"В Эквадоре объявляется обязательной вакцинация от CoViD-19. Это решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в данный момент, то есть ростом случаев заражения и распространением новых штаммов, которые вызывают беспокойство, таких как "омикрон", — говорится в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что у страны есть необходимое количество вакцин, которое позволит иммунизировать всё население Эквадора. Однако уточняется, что прививку не будут делать тем лицам, у которых есть медицинские противопоказания, но для подтверждения этого нужно будет предоставить справку.
По данным министерства, к 21 декабря от коронавируса было полностью привито 12,4 млн человек, что составляет 77,2% жителей старше пяти лет. С начала пандемии в Эквадоре коронавирусом заразилось более 538 тысяч человек, умерло 33,6 тысячи заболевших.
А ранее Лайф рассказывал, что Минздрав России включил вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок. Согласно документу, к приоритету первого уровня для обязательной вакцинации относятся в том числе лица в возрасте 60 лет и старше.
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