ЦИК Украины попросила ДНР и ЛНР сообщить о возможности проведения выборов в Донбассе
Выводы от местных администраций ожидаются не позднее 13 января 2022 года, на их основании будет принято окончательное решение, заверили в Центральной комиссии.
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обратилась к Донецкой и Луганской областным администрациям с просьбой предоставить выводы о возможности проведения выборов 27 марта 2022 года в этих регионах, сообщает пресс-служба ЦИК.
"ЦИК ожидает соответствующие выводы от Донецкой и Луганской областных государственных администраций не позднее 13 января 2022 года", — говорится в сообщении.
В комиссии подчёркивают, что такая необходимость связана с тем, что в этих регионах проходит силовая операция Киева, что может угрожать безопасности. В соответствии с действующим украинским законодательством решение о возможности или невозможности проведения выборов может быть принято на основании выводов местных администраций.
Лайф напоминает, что проведение местных выборов в Донбассе предусмотрено Минскими соглашениями. Однако официальный Киев всячески препятствует проведению их на не подконтрольных им территориях этого региона. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия серьёзно обеспокоена курсом Киева, направленным на "демонтаж" Минских соглашений, поскольку власти Украины фактически отказываются от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
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