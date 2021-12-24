ЦИК Украины попросила ДНР и ЛНР сообщить о возможности проведения выборов в Донбассе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обратилась к Донецкой и Луганской областным администрациям с просьбой предоставить выводы о возможности проведения выборов 27 марта 2022 года в этих регионах, сообщает пресс-служба ЦИК.

"ЦИК ожидает соответствующие выводы от Донецкой и Луганской областных государственных администраций не позднее 13 января 2022 года", — говорится в сообщении.

В комиссии подчёркивают, что такая необходимость связана с тем, что в этих регионах проходит силовая операция Киева, что может угрожать безопасности. В соответствии с действующим украинским законодательством решение о возможности или невозможности проведения выборов может быть принято на основании выводов местных администраций.