Минсельхоз ожидает роста цен на хлеб и масло в феврале 2022 года

К февралю 2022 года пшеничная мука в рознице может подорожать на 3,7% по сравнению с ноябрём 2021-го, что приведёт к увеличению стоимости хлеба. Также рост цен ожидается на подсолнечное масло, сказано в докладе Минсельхоза РФ, который был направлен в правительство.

Так, пишут "Известия", стоимость муки вырастет до 47,3 тысячи рублей за тонну, то есть до 47 рублей за килограмм. Хлеб же подорожает на 2,1% — до 43 рублей, а масло вырастет до 137,4 тысячи рублей за тонну, то есть 137,4 рубля за килограмм (2,2%). Министерство связывает это с тем, что затраты изготовителей продолжают расти: дорожают коммунальные услуги, логистика, упаковка и другие составляющие себестоимости.

К моменту публикации издание направило запросы в Правительство РФ и Минэкономразвития, но ответов пока нет.