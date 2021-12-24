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Минсельхоз ожидает роста цен на хлеб и масло в феврале 2022 года

Это связано с продолжающимся увеличением затрат изготовителей на коммунальные услуги, логистику, упаковку и другие составляющие себестоимости продукции.

24 декабря, 02:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

К февралю 2022 года пшеничная мука в рознице может подорожать на 3,7% по сравнению с ноябрём 2021-го, что приведёт к увеличению стоимости хлеба. Также рост цен ожидается на подсолнечное масло, сказано в докладе Минсельхоза РФ, который был направлен в правительство.

Так, пишут "Известия", стоимость муки вырастет до 47,3 тысячи рублей за тонну, то есть до 47 рублей за килограмм. Хлеб же подорожает на 2,1% — до 43 рублей, а масло вырастет до 137,4 тысячи рублей за тонну, то есть 137,4 рубля за килограмм (2,2%). Министерство связывает это с тем, что затраты изготовителей продолжают расти: дорожают коммунальные услуги, логистика, упаковка и другие составляющие себестоимости.

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К моменту публикации издание направило запросы в Правительство РФ и Минэкономразвития, но ответов пока нет.

А ранее Лайф писал, что эксперт Киселёва предупредила россиян о росте цен на абонементы в фитнес-клубы в 2022 году. На сегодняшний день представители этой индустрии работают в сложных условиях, а многие точки просто закрываются, уточнила она.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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