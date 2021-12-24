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Bloomberg: Россия "наращивает" войска и технику на границе с Украиной

На это якобы указывают спутниковые снимки, подготовленные британской компанией.

24 декабря, 02:01
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/2090840771085169" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральний штаб ЗСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Россия якобы продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает туда военную технику, сообщает Bloomberg, ссылаясь на компанию Jane's, которая специализируется на обороне и разведке. Такое давление грозит обернуться быстрым вторжением или долгосрочной угрозой, пишет агентство.

В компании отметили, что на спутниковых снимках видны танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны, которые были перемещены к границе с ноября. При этом количество войск ограниченное, однако, по данным издания, РФ при необходимости сможет "быстро и тайно" усилиться подкреплением, перебросив солдат по воздуху и железной дороге.

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Ранее Лайф сообщал, что США и Британия тайно направили на Украину отряд киберэкспертов для "защиты" от России. По данным газеты, американская разведка считает, что Москва якобы может организовать хакерские атаки и выставить лидера Незалежной Владимира Зеленского в неприглядном свете.

Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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