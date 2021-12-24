Bloomberg: Россия "наращивает" войска и технику на границе с Украиной

Россия якобы продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает туда военную технику, сообщает Bloomberg, ссылаясь на компанию Jane's, которая специализируется на обороне и разведке. Такое давление грозит обернуться быстрым вторжением или долгосрочной угрозой, пишет агентство.

В компании отметили, что на спутниковых снимках видны танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны, которые были перемещены к границе с ноября. При этом количество войск ограниченное, однако, по данным издания, РФ при необходимости сможет "быстро и тайно" усилиться подкреплением, перебросив солдат по воздуху и железной дороге.

Ранее Лайф сообщал, что США и Британия тайно направили на Украину отряд киберэкспертов для "защиты" от России. По данным газеты, американская разведка считает, что Москва якобы может организовать хакерские атаки и выставить лидера Незалежной Владимира Зеленского в неприглядном свете.