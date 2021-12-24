Бывший подполковник СБУ Прозоров рассказал о британских наёмниках на Украине

Британская частная военная компания охраняет соотечественников — строителей и специалистов по логистике, занятых в строительстве военно-морской базы в Очакове в Николаевской области на юге Украины. Об этом заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

"Британцы, которые плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве, куда на авиабазу Кульбакино регулярно приходят борта из Альбиона", — сообщил Прозоров РИА "Новости", ссылаясь на собственные источники.

Базируются солдаты, уточнил Прозоров, в гостинице "Александровская" в Николаеве, однако их численность неизвестна, признался он.