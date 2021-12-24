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Бывший подполковник СБУ Прозоров рассказал о британских наёмниках на Украине

По его утверждению, они базируются в Николаеве, неподалёку от которого на берегу Чёрного моря идёт строительство военно-морской базы.

24 декабря, 01:20
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DeptofDefense/status/1415793371306672131/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Department of Defense</a></p>

Фото © Twitter / Department of Defense

Британская частная военная компания охраняет соотечественников — строителей и специалистов по логистике, занятых в строительстве военно-морской базы в Очакове в Николаевской области на юге Украины. Об этом заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

"Британцы, которые плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве, куда на авиабазу Кульбакино регулярно приходят борта из Альбиона", сообщил Прозоров РИА "Новости", ссылаясь на собственные источники.

Базируются солдаты, уточнил Прозоров, в гостинице "Александровская" в Николаеве, однако их численность неизвестна, признался он.

Главком ВМС Украины озвучил сроки строительства баз в Азовском и Чёрном морях

Главком ВМС Украины озвучил сроки строительства баз в Азовском и Чёрном морях

Лайф напоминает, что в июне этого года министерства обороны двух государств подписали меморандум, согласно которому Британия поставит Украине новые военно-морские платформы и оборонительное корабельное вооружение, а также будет подготовлен личный состав ВМС Украины, созданы новые военные базы и закуплены два противоминных судна класса Sundown. В начале декабря Незалежная начала строительство двух военно-морских баз — в Очакове на берегу Чёрного моря и в Бердянске на берегу Азовского моря.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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