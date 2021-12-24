Tesla запретит играть в видеоигры в своих автомобилях во время движения
В ближайшем обновлении программного обеспечения компания отключит функцию, позволявшую запускать их на сенсорном экране приборной панели.
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Компания Tesla решила заблокировать функцию, позволяющую играть в видеоигры во время движения, в своих машинах. Соответствующее уведомление направлено Национальному управлению дорожной безопасности США.
"После начала предварительных проверок в отношении Passenger Play от Tesla компания сообщила управлению, что меняет работу этой функции. После очередного обновления программного обеспечения Passenger Play будет заблокирована и недоступна, когда машина находится в движении", — уточнили в управлении.
Ранее регулятор начал проверку в отношении примерно 580 тысяч машин Tesla 2017–2022 модельных годов из-за подозрения, что функция может отвлекать водителя и создавать аварийные ситуации. Речь идёт об автомобилях Model 3, Model S, Model X и Model Y, где возможность играть в видеоигры была доступна на сенсорной панели даже во время движения. Проблема, как отмечается, предположительно, возникла в декабре 2020-го.
А ранее Лайф рассказывал, что Илон Маск продал акций Tesla ещё на $1 млрд. В общей сложности бизнесмен избавился от 9,2 млн ценных бумаг с тех пор, как провёл опрос в "Твиттере" о том, стоит ли ему продать 10% своей доли в компании.
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