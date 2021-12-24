Tesla запретит играть в видеоигры в своих автомобилях во время движения

Компания Tesla решила заблокировать функцию, позволяющую играть в видеоигры во время движения, в своих машинах. Соответствующее уведомление направлено Национальному управлению дорожной безопасности США.

"После начала предварительных проверок в отношении Passenger Play от Tesla компания сообщила управлению, что меняет работу этой функции. После очередного обновления программного обеспечения Passenger Play будет заблокирована и недоступна, когда машина находится в движении", — уточнили в управлении.

Ранее регулятор начал проверку в отношении примерно 580 тысяч машин Tesla 2017–2022 модельных годов из-за подозрения, что функция может отвлекать водителя и создавать аварийные ситуации. Речь идёт об автомобилях Model 3, Model S, Model X и Model Y, где возможность играть в видеоигры была доступна на сенсорной панели даже во время движения. Проблема, как отмечается, предположительно, возникла в декабре 2020-го.