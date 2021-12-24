РБК: Несколько десятков крымских компаний скрыли данные о владельцах из-за риска санкций

Сразу 60 компаний в Крыму и Севастополе, созданные как общества с ограниченной ответственностью (ООО), скрыли данные о владельцах, воспользовавшись соответствующей опцией для защиты от рисков западных санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выборку фирм из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Уточняется, что среди таких компаний есть и крупные инвесторы. Большинство юридических лиц полуострова, закрывших сведения о своих участниках, сделали это во втором полугодии 2021 года, некоторые — в декабре. Сведения о компаниях, доступ к которым был ограничен, могут быть предоставлены исключительно госорганам, Банку России и судам.

Закрыть сведения компании могут согласно праву, данному им Правительством РФ в 2019 году. В частности, этим могут воспользоваться юрлица на территории Крыма или Севастополя.