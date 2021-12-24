Сын Дацика опроверг нападение на прохожего в Москве и объяснил, как его избивали

Сын Дацика может ходить только в балаклаве и рассказывает, что ему "наваляли". Видео © Telegram-канал SHOT

Ярослав, сын российского бойца смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу Рыжий Тарзан Вячеслава Дацика, рассказал, что они вместе с другом не избивали Сергея Фадеева, а сами подверглись нападению, когда заходили в подъезд. Его слова приводит телеграм-канал SHOT. Сейчас 16-летний парень вынужден находиться в балаклаве, так как его лицо пострадало в ходе конфликта.

"Два наркомана решили, что мы пришли за ними, и я не знаю... И очень резко нас ударили. У меня просто более семи ударов было нанесено, после чего я уже на подоконнике споткнулся, и потом мне ещё прилетело с ноги в лицо", — рассказал парень о случившемся.

По словам Дацика-младшего, незнакомцы также пытались забрать у них телефоны. Однако в момент нападения парень не испугался, даже не стал жаловаться на случившееся отцу. На его лице швы и синяки, губа отёкшая, а из-за сильной боли он не может принимать пищу.