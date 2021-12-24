Представитель Госдепа Прайс поприветствовал договорённости о прекращении огня в Донбассе
Конфликт может быть урегулирован только в атмосфере деэскалации, отметил он, обратив внимание на выполнение Минских соглашений.
Фото © Pexels
Госдепартамент США заявил о готовности поддержать "нормандский процесс" и деятельность ОБСЕ по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
"Как США уже дали понять, конфликт на востоке Украины может быть урегулирован только в атмосфере деэскалации, о чём свидетельствует объявленное вчера прекращение огня", — говорится в письменном обращении Прайса.
Прайс также отметил, что Вашингтон готов содействовать выполнению Минских соглашений в рамках поддержки ОБСЕ и "нормандского процесса". В Госдепе надеются, что возникший в результате перемирия мир создаст место для дипломатии и позитивную атмосферу для дальнейших дискуссий.
Ранее Лайф сообщал, что Госдеп вновь призвал Россию отвести войска от границы с Украиной. При этом российская сторона не раз подчёркивала, что ни о каком нападении на Незалежную речи быть не может.
Комментариев: 0