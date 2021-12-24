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Представитель Госдепа Прайс поприветствовал договорённости о прекращении огня в Донбассе

Конфликт может быть урегулирован только в атмосфере деэскалации, отметил он, обратив внимание на выполнение Минских соглашений.

24 декабря, 00:58
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Госдепартамент США заявил о готовности поддержать "нормандский процесс" и деятельность ОБСЕ по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

"Как США уже дали понять, конфликт на востоке Украины может быть урегулирован только в атмосфере деэскалации, о чём свидетельствует объявленное вчера прекращение огня", — говорится в письменном обращении Прайса.

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Прайс также отметил, что Вашингтон готов содействовать выполнению Минских соглашений в рамках поддержки ОБСЕ и "нормандского процесса". В Госдепе надеются, что возникший в результате перемирия мир создаст место для дипломатии и позитивную атмосферу для дальнейших дискуссий.

Ранее Лайф сообщал, что Госдеп вновь призвал Россию отвести войска от границы с Украиной. При этом российская сторона не раз подчёркивала, что ни о каком нападении на Незалежную речи быть не может.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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