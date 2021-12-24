Кравцов сообщил о выполнении в школах требований по антитеррористической безопасности

Требования по антитеррористической безопасности в настоящее время исполняются во всех российских школах. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Обязательно все те школы, которые входят в программу капитального ремонта, они проходят — и дополнительные средства выделяются — [проверку] на антитеррористическую безопасность. В целом, как мы видим, — мы провели проверку всех школ — сегодня максимально требования исполняются", — заявил Кравцов.

При этом он подчеркнул, что для профилактики деструктивного поведения в стране необходимо создать так называемый белый Интернет, где вся информация будет соответствовать возрасту ребёнка, той программе, по которой он работает, и не будет содержать негативный контент.