Кравцов сообщил о выполнении в школах требований по антитеррористической безопасности
Для профилактики деструктивного поведения в стране необходимо создать так называемый белый Интернет, считает глава Минпросвещения.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Требования по антитеррористической безопасности в настоящее время исполняются во всех российских школах. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Обязательно все те школы, которые входят в программу капитального ремонта, они проходят — и дополнительные средства выделяются — [проверку] на антитеррористическую безопасность. В целом, как мы видим, — мы провели проверку всех школ — сегодня максимально требования исполняются", — заявил Кравцов.
При этом он подчеркнул, что для профилактики деструктивного поведения в стране необходимо создать так называемый белый Интернет, где вся информация будет соответствовать возрасту ребёнка, той программе, по которой он работает, и не будет содержать негативный контент.
А ранее Лайф писал, что в России может появиться "белый" Интернет. При этом ни о каких запретах речи не идёт — школьникам будут давать возможность смотреть кино, посещать музеи и театры онлайн, читать художественную литературу.
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