Правительство Южной Кореи помилует осуждённую за коррупцию экс-президента Пак Кын Хе

69-летняя Пак попала в список амнистированных в честь приближающегося Нового года, а также из-за её состояния здоровья. В 2019 году она перенесла операцию на плече, а по ходу текущего года экс-глава государства трижды попадала в больницу из-за хронических болей в плече и пояснице.

Напомним, скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в 2016 году, когда в прессу попала информация о том, что её близкая подруга Чхве Сун Силь вымогала деньги у крупных корпораций, а также вмешивалась в политические решения. После коррупционного расследования по стране прокатилась серия демонстраций против президента, а парламент отстранил Пак от выполнения обязанностей. В 2017 году ей предъявили обвинения в коррупции по 18 пунктам. В апреле текущего года бывшую главу государства приговорили к 24 годам тюрьмы. Лайф писал, что позже ей ужесточили наказание.