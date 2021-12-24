Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в якутском посёлке
Следственный комитет и прокуратура региона организовали проверки по факту случившегося. Точная причина возгорания пока не известна.
Три человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в посёлке Светлый в Якутии. По данным республиканского главка МЧС, 26 жителей, включая четверых детей, удалось эвакуировать.
"К сожалению, погибло три человека: женщина 1972 г.р., мужчина 1966 г.р., личность третьего погибшего устанавливается", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).
Всё произошло на улице Гидростроителей, сообщение о возгорании поступило в ночь с четверга на пятницу в 2:53 (20:53 мск). Через две минуты на место прибыли пожарные, к этому моменту огонь охватил комнату. В результате пожара была повреждена квартира на площади 30 квадратных метров. Точная причина случившегося, виновное лицо и сумма ущерба устанавливаются.
По факту случившегося проверки начали Следственный комитет и прокуратура региона. В ходе них правоохранители установят все обстоятельства трагедии.
Ранее Лайф сообщал, что мужчина заживо сгорел в охваченном огнём доме в Нижнем Новгороде. Ещё один человек пострадал. Возгорание локализовали на площади 600 "квадратов". В тушении было задействовано 43 человека и десять единиц техники.
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