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Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в якутском посёлке

Следственный комитет и прокуратура региона организовали проверки по факту случившегося. Точная причина возгорания пока не известна.

24 декабря, 02:26
<p>Фото © <a href="https://14.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4639303" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)</a></p>

Фото © ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)

Три человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в посёлке Светлый в Якутии. По данным республиканского главка МЧС, 26 жителей, включая четверых детей, удалось эвакуировать.

"К сожалению, погибло три человека: женщина 1972 г.р., мужчина 1966 г.р., личность третьего погибшего устанавливается", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

Всё произошло на улице Гидростроителей, сообщение о возгорании поступило в ночь с четверга на пятницу в 2:53 (20:53 мск). Через две минуты на место прибыли пожарные, к этому моменту огонь охватил комнату. В результате пожара была повреждена квартира на площади 30 квадратных метров. Точная причина случившегося, виновное лицо и сумма ущерба устанавливаются.

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По факту случившегося проверки начали Следственный комитет и прокуратура региона. В ходе них правоохранители установят все обстоятельства трагедии.

Ранее Лайф сообщал, что мужчина заживо сгорел в охваченном огнём доме в Нижнем Новгороде. Ещё один человек пострадал. Возгорание локализовали на площади 600 "квадратов". В тушении было задействовано 43 человека и десять единиц техники.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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