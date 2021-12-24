В Японии изобрели телевизор, способный передавать вкус еды

Профессор токийского университета Мэйдзи Хомей Мияшита изобрёл экран, который способен передавать вкус показываемой еды. Необычное устройство получило название "Taste the TV" (TTTV), что в переводе означает "попробуй телевизор на вкус". Автор устройства отмечает, что в эпоху пандемии коронавируса подобная технология может улучшить взаимодействие людей с внешним миром.

"Наша задача состоит в том, чтобы сделать возможным для людей получить ощущения, подобные тому, как если бы они обедали в ресторане на другом конце света, оставаясь при этом дома", — передаёт слова японского профессора агентство Reuters.

Зрителю предлагается лизнуть экран, чтобы почувствовать вкус еды, которая в этот момент демонстрируется. Тогда карусель с контейнерами из десяти ароматизаторов подаёт соответствующую комбинацию на гигиеническую плёнку на поверхности девайса. В работе профессору помогали 30 студентов. По приблизительным оценкам, это творение человеческой мысли будет стоить около 100 тысяч иен (примерно 64 тысячи рублей). Миясита также считает, что его изобретение поможет в дистанционном обучении для сомелье и поваров и будет задействовано в дегустационных играх и викторинах.

На презентации возможности устройства показала одна из студенток японского профессора по имени Юки Хоу. Она выразила пожелание попробовать шоколад, затем прикоснулась к монитору и отметила, что вкус продукта был воспроизведён с точностью.