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Суд оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей из-за фаеров на матче с "Зенитом"

После встречи более 400 фанатов армейцев были задержаны, а двадцати запретили посещать спортивные мероприятия на два года.

24 декабря, 08:24
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Савёловский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей футбольный клуб ЦСКА за нарушение правил обеспечения безопасности в матче 16-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", который закончился массовыми задержаниями фанатов. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

"Постановлением Савёловского районного суда г. Москвы от 24 декабря 2021 года АО "ПФК ЦСКА" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ. Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал, что после матча ЦСКА — "Зенит" полиция массово задержала фанатов московской команды, которые находились в секторе активной поддержки. Поводом для этого могло послужить использование пиротехники во время матча, что запрещено. В результате в отделения полиции было доставлено более 400 болельщиков, а также составлен 51 протокол об административном правонарушении.

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В РФС заявили, что отключение камер на матче ЦСКА — "Зенит" не связано с хакерами

По итогам разбирательства КДК РФС принял решение закрыть фанатскую трибуну ЦСКА на две игры из-за использования пиротехники на игре с "Зенитом". Наказание на один из этих матчей является условным.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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