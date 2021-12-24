Виновник массового ДТП на ТТК в Москве не мог иметь прав из-за психического расстройства

34-летний водитель, который спровоцировал аварию с участием 20 машин на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом в Москве, с 2009 года состоял на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом, который является противопоказанием к управлению транспортом. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

При этом у мужчины было водительское удостоверение категорий B, B1 (AS) и M. Документ действует до 22 июня 2027 года. Кроме того, как сообщили в надзорном ведомстве, в организме виновника ДТП выявили медицинский препарат, обладающий антипсихотическим и седативным действием.

Отмечается, что прокурор Западного административного округа направил в суд иск о прекращении действия водительских прав мужчины.