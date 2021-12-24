У госпитализированного с ковидом Батрутдинова увеличились очаги поражения в лёгких
Уровень сатурации упал до 95%, кроме того, анализы крови выявили некоторые отклонения. Шоумену назначена гормональная терапия.
Тимур Батрутдинов. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Госпитализированному с коронавирусной инфекцией комику Тимуру Батрутдинову становится лучше, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, степень поражения лёгких снизилась с КТ2 до КТ1, при этом несколько увеличились очаги поражения в верхней части органов дыхания.
Из-за этого у шоумена упал уровень сатурации до 95%. Кроме того, анализы крови показывают небольшое отклонение. Медики назначили звёздному пациенту гормональную терапию.
Напомним, о госпитализации Батрутдинова с ковидом и поражением лёгких стало известно 18 декабря. Тогда же сообщалось, что инфекцию у шоумена выявили ещё 9 декабря — артист жаловался на слабость и кашель.
Тимур Батрутдинов — шоумен и артист, которого после съёмок в реалити-шоу "Холостяк" и "План Б" называли главным холостяком России. Его популярность достигла пика благодаря Comedy Club, где он был одним из первых резидентов, выступая в тандеме с Гариком Харламовым. В 2009 году зрители признали его любимым резидентом. Подробнее о биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru.
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