У госпитализированного с ковидом Батрутдинова увеличились очаги поражения в лёгких

Госпитализированному с коронавирусной инфекцией комику Тимуру Батрутдинову становится лучше, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, степень поражения лёгких снизилась с КТ2 до КТ1, при этом несколько увеличились очаги поражения в верхней части органов дыхания.

Из-за этого у шоумена упал уровень сатурации до 95%. Кроме того, анализы крови показывают небольшое отклонение. Медики назначили звёздному пациенту гормональную терапию.

Напомним, о госпитализации Батрутдинова с ковидом и поражением лёгких стало известно 18 декабря. Тогда же сообщалось, что инфекцию у шоумена выявили ещё 9 декабря — артист жаловался на слабость и кашель.