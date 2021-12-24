Эксперт Березнюк объяснил, что может вызвать рост цен на хлеб и масло в 2022 году

Цены на хлеб и масло могут вырасти в России из-за целого ряда факторов: дорожают тарифная политика, электроэнергия, оборудование, удобрения, часть ингредиентов, которые закупаются за рубежом — всё это влияет на рост себестоимости продукта. Об этом Лайфу рассказал управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.

"Произошла заморозка на пике ценового роста — это отражает и закладывает рост цен по цепочке себестоимости. Здесь речь о потенциальных проблемах: снижение маржинальности, на какое-то время падение рентабельности у производителей. Я думаю, что на хлебобулочную продукцию какого-то всплеска цен на полках магазинов сложно будет представить. Думаю, для потребителя это будет еле заметно, здесь история больше среди производителей", — считает эксперт.