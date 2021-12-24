У переболевшей ковидом актрисы Светланы Крючковой частично парализовало лицо

У страдающей онкологией народной артистки РСФСР Светланы Крючковой парализовало половину лица из-за осложнений после коронавируса, сообщает kp.ru.

"Сегодня мне хорошо, а завтра — нет. Но времена не выбирают, в них живут и умирают", — призналась артистка.

По данным издания, в этом году Крючкова перенесла коронавирус в тяжёлой форме, после мучилась от множественных осложнений.

"Надо радоваться, что Бог дал силы всё это превозмочь. На три месяца у меня парализовало одну сторону лица. Я не могла говорить букву "п". Меня спасло чувство юмора, близкие и, конечно, врачи из Военно-медицинской академии. Наши неврологи меня вытащили", — поделилась артистка.

Также актриса долгое время страдала бессонницей и депрессией.

"Я лежала лицом к стенке и ничего не хотела, даже кушать. Довольно долго это было, слабость была", — уточнила Крючкова.

Как призналась артистка, рядом с ней постоянно находился её пушистый любимец, который помогал справиться с невзгодами.

"Кот. Да. Он хороший. Приходил, ложился на меня. А недавно укусил меня. Я по телефону разговаривала два с половиной часа, а он хотел, чтобы я его гладила. Не дождался и куснул", — рассказала она.

В 2015 году благодаря помощи питомца врачи нашли у Крючковой рак в четвёртой стадии. Они долго не могли объяснить сильные боли у артистки, уверяли, что в них "нет ничего страшного".

"И тут кот стал залезать на моё больное место. Ласкаясь ко мне, он всё время ложился на одно и то же место, был нервным. Я попросила врачей найти причину, и они нашли — опухоль четвёртой стадии размером в 15 сантиметров", — отметила Светлана Николаевна.

После диагноза Крючкова первым делом составила завещание и выбрала платье для погребения.

"Я даже написала письмо, в котором подробно рассказала, как должны вести себя близкие в случае моей смерти. Я запретила детям плакать, а ещё вместе со своей массажисткой выбрала платье для последнего пути", — подытожила звезда.

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