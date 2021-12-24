Совет Федерации отменил техосмотр для личных авто и мотоциклов

Согласно документу, от прохождения процедуры будут освобождены легковые машины и мотоциклы, используемые исключительно в личных целях. Закон не распространяется на такси и другой транспорт для перевозки пассажиров, не коснётся личного автотранспорта, используемого в служебных целях. Процедура также сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырёх лет при их продаже и регистрации. Помимо прочего, водителей личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты.