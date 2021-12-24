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Совет Федерации отменил техосмотр для личных авто и мотоциклов

Водителей личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты.

24 декабря, 08:10

Фото © Shutterstock

Совет Федерации на заседании 24 декабря одобрил законопроект об отмене обязательного техосмотра для личных авто.

Согласно документу, от прохождения процедуры будут освобождены легковые машины и мотоциклы, используемые исключительно в личных целях. Закон не распространяется на такси и другой транспорт для перевозки пассажиров, не коснётся личного автотранспорта, используемого в служебных целях. Процедура также сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырёх лет при их продаже и регистрации. Помимо прочего, водителей личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты.

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Напомним, 22 декабря закон об отмене обязательного техосмотра приняла Госдума.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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