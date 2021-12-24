Врач Свинарёв: Замёрзшая в овраге под Саратовом девочка может лишиться пальцев рук и ног

Найденная в Саратовской области в снегу пятилетняя девочка, которую мать попыталась задушить и выгнала на мороз, может лишиться пальцев рук и ног. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал главный врач областной детской клинической больницы Михаил Свинарёв.

По его словам, малышка поступила в больницу в состоянии клинической смерти с обморожением порядка 25% поверхности тела, на морозе она провела около пяти часов. Есть участки с поражением четвёртой степени — самой высокой. Также на шее ребёнка присутствуют следы удушения.

"Существуют риски, что всё это может дойти до ампутации пальцев на руках и ногах. Ну и удушение — это тяжелейшая гипоксия, повреждение головного мозга, лёгких. Поэтому пока состояние ребёнка критическое. Плюс остановка сердца", — отметил врач.

Детский организм перенёс огромный стресс, отметил Свинарёв. Пациентка справилась с двумя сильнейшими травмами — отсутствием воздуха и переохлаждением. Девочка находилась на грани жизни и смерти порядка полутора часов, пережила остановку сердца. Гипоксия привела к повреждениям мозга и нарушению всей рефлекторной активности.

"Поэтому в первые моменты, молодцы врачи, они занимались спасением жизни как таковой. Возвращением к жизни, реанимировали. Только к ночи состояние удалось стабилизировать, и ночью её доставили в Саратов", — подчеркнул врач.

Пострадавшую ввели в состояние медикаментозной комы. После реанимации врачи стабилизировали сердечное состояние девочки и работу почек. Сейчас главная цель медиков — восстановить работу желудочно-кишечного тракта. Состояние ребёнка всё ещё оценивается как тяжёлое, малышка на грани жизни и смерти.

"Сейчас мы её стабилизируем, но кома остаётся большей частью медикаментозной. То есть лечение, чтобы мозг оставался в спокойном состоянии. Плюс у неё тяжёлое повреждение лёгких. Там есть отёк, есть кровоизлияние. Как результат — пневмония", — добавил Свинарёв.