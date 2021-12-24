Кабмин поддержал законопроект об ужесточении наказания за пытки

Правительство поддержало внесённый на рассмотрение в Государственную думу сенатором Андреем Клишасом законопроект об ужесточении наказания за пытки представителями власти. Соответствующий отзыв размещён в базе нижней палаты парламента.

"В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона. Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", — указано в документе.

20 декабря стало известно, что в Госдуму внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за насилие со стороны представителей ФСИН и сотрудников других госорганов. Документ вводит понятие "запугивание с целью контроля над личностью".