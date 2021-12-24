Кабмин поддержал законопроект об ужесточении наказания за пытки
Им предлагается ввести понятие "запугивание" и приравнять к пыткам принуждение сотрудниками ФСИН к даче показаний.
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Правительство поддержало внесённый на рассмотрение в Государственную думу сенатором Андреем Клишасом законопроект об ужесточении наказания за пытки представителями власти. Соответствующий отзыв размещён в базе нижней палаты парламента.
"В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона. Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", — указано в документе.
20 декабря стало известно, что в Госдуму внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за насилие со стороны представителей ФСИН и сотрудников других госорганов. Документ вводит понятие "запугивание с целью контроля над личностью".
В проекте закона предлагается исключить из 117-й статьи ("Истязание") Уголовного кодекса "Истязание" квалифицирующий признак "совершение деяния с применением пытки" и примечание, содержащее определение понятия "пытка". Кроме того, статью 286 УК РФ о превышении должностных полномочий предложено дополнить примечаниями, содержащими новое определение пытки. Статьи УК РФ 286 и 302 "Принуждение к даче показаний" могут пополниться новыми частями — третьей и четвёртой, устанавливающими повышенные меры ответственности за совершение указанных деяний с применением пытки.
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