В Сбере рассказали, какие отрасли стали лидерами по росту зарплат в 2021 году

В 2021 году лидером по росту зарплат среди всех отраслей российской экономики стала сфера финансов и страхования. Об этом свидетельствуют данные итогового отчёта по рынку труда, который подготовили рекрутинговый сервис "Работа.ру" и компания СберИндекс (входят в экосистему Сбера), сообщает РБК. Отмечается, что зарплаты в этом секторе в текущем году выросли на 17,7%.

На втором месте расположилась сфера IT и связи, где выплаты увеличились на 16,7%. В число лидеров рейтинга также вошёл строительный сектор (+12,9%), однако в этой отрасли отмечают признаки начала замедления роста. Аналитики объясняют это постепенным восстановлением предложения трудовых ресурсов и стабилизацией спроса на них.

Отмечается, что в концу текущего года рост выплат заметно ускорился. Так, в ноябре номинальный фонд оплаты труда вырос на 14,8% в годовом выражении, а всего за 2021 год рост будет на уровне 11,6%. При этом медианная зарплата — у половины работающих она ниже этого уровня, у другой выше — в прошлом месяце составила 36 644 рубля, что на 10,2% больше, чем в 2020 году.

По мнению аналитиков, ускорение роста фонда оплаты труда связано с восстановлением найма и тем, что работодатели индексируют выплаты в условиях ускоряющейся инфляции. Общая его сумма в компаниях в 2021 году составит 29,3 триллиона рублей. Несмотря на то что это ниже трендовых уровней, разрыв будет полностью закрыт в первом квартале следующего года.

При этом отмечается, что предложение от работодателей в 2021 году выросло на 29%, в то время как активность соискателей росла меньше, чем спрос на рабочую силу. Такое положение вещей спровоцировало дефицит кадров почти во всех сферах.

"По итогам 2021 года можно смело заявлять, что рынок труда, который ещё в 2019 году был работодательским, теперь принадлежит соискателям — именно они теперь диктуют основные тренды развития кадровой индустрии", — констатировала директор по аналитике "Работа.ру" Елена Артемьева.